விருகை, நுங்கை பள்ளி அணிகள் மாநகராட்சி தடகளத்தில் ‘சாம்பியன்’
விருகை, நுங்கை பள்ளி அணிகள் மாநகராட்சி தடகளத்தில் ‘சாம்பியன்’
ADDED : நவ 20, 2026 04:03 PM
சென்னை: தென் சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு இடையிலான தடகளப் போட்டியில், ஆண்களில் விருகம்பாக்கம் பள்ளி அணியும், பெண்களில் நுங்கம்பாக்கம் பள்ளி அணியும், ‘சாம்பியன்’ பட்டங்களை வென்றன.
சென்னை மாநகராட்சி கல்வித்துறை சார்பில், சூளைமேடு திருவள்ளூர்புரம் சென்னை உயர்நிலைப் பள்ளி ஏற்பாட்டில், தென் சென்னை மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டி, பெரியமேடு நேரு விளையாட்டு அரங்கில், நேற்று (நவ.,19) நடந்தது.
போட்டியில், 20 மாநகராட்சி பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் பங்கேற்று, ஓட்டப்பந்தயம், நீளம் தாண்டுதல் உட்பட பல போட்டிகளில் விளையாடினர்.
வெவ்வேறு போட்டிகளில், குறைந்தது இரண்டு முதலிடங்களை பெற்றால், தனிநபர் பட்டங்கள் வழங்கப்படும்.
அந்த வகையில் மாணவர் 14 வயதுக்கு உட்பட்டோர் பிரிவில், கோயத்தோப்பு பள்ளி மாணவர் சஞ்சய்; 17 வயது பிரிவில் விருகம்பாக்கம் பள்ளி மாணவர் விக்னேஷன்; 19 வயது பிரிவில் எம்.ஜி.ஆர்., நகர் பள்ளி மாணவர் லிங்கேஷ் ஆகியோர், தனிநபர் சாம்பியன் பட்டம் வென்றனர்.
மாணவியரில் 14 வயது பிரிவில் எம்.ஜி.ஆர்., நகர் பள்ளி மாணவி செல்வராகவி; 17 வயது பிரிவில் நுங்கம்பாக்கம் பள்ளி மாணவி சுதேனா, 19 வயது பிரிவில் சுப்பராயன் பள்ளி மாணவி பூஜா ஆகியோர், தனிநபர் சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றனர்.
அணிகள் பிரிவில், மாணவர் பிரிவில் விருகம்பாக்கம் பள்ளி 54 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தையும், எம்.ஜி.ஆர்., நகர் பள்ளி 32 புள்ளிகளுடன் இரண்டாமிடத்தையும், சுப்பராயன் பள்ளி, 19 புள்ளிகளுடன் மூன்றாமிடத்தையும் பிடித்தன.
மாணவியர் பிரிவில் நுங்கம்பாக்கம் பள்ளி 64 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தையும், எம்.ஜி.ஆர்., நகர் பள்ளி 45 புள்ளிகளுடன் இரண்டாமிடத்தையும், சுப்பராயன் பள்ளி 34 புள்ளிகளுடன் மூன்றாமிடத்தையும் பிடித்து அசத்தியுள்ளன.