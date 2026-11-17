விருகம்பாக்கம் ஆவிச்சி பள்ளி ‘கோ – கோ’ போட்டியில் சாதனை
விருகம்பாக்கம் ஆவிச்சி பள்ளி ‘கோ – கோ’ போட்டியில் சாதனை
UPDATED : நவ 16, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:24 PM
சென்னை: சென்னை வருவாய் மாவட்ட அளவிலான கோ – கோ போட்டியில், விருகம்பாக்கம் ஆவிச்சி பள்ளி மாணவர்கள் இரு வயது பிரிவுகளில் முதலிடம் பிடித்து அசத்தினர்.
பள்ளிக்கல்வித்துறையின், சென்னை வருவாய் மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இடையிலான கோ – கோ போட்டி, அரும்பாக்கம் எம்.எம்.டி.ஏ., காலனி அரசு பள்ளி சார்பில், அதே பள்ளி வளாகத்தில் நடந்தது. இதில், 23 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ – மாணவியர் பங்கேற்று திறமையை வெளிப்படுத்தினர்.
மாணவர்கள் பிரிவில், 14 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான போட்டியில் விருகம்பாக்கம் ஆவிச்சி பள்ளி முதலிடத்தை கைப்பற்றியது. தண்டையார்பேட்டை பி.ஏ.கே.பி., பள்ளி இரண்டாமிடத்தையும், அரும்பாக்கம் ஜெனரல் கரியப்பா பள்ளி மூன்றாமிடத்தையும் பிடித்தன.
* 17 வயதுக்கு உட்பட்டோர் பிரிவில் தண்டையார்பேட்டை பி.ஏ.கே.பி., பள்ளி முதலிடத்தையும், முகப்பேர் வேலம்மாள் பள்ளி இரண்டாமிடத்தையும், ராயப்பேட்டை ஆர்.கே.எம்., பள்ளி மூன்றாமிடத்தையும் வென்றன.
* 19 வயதுக்கு உட்பட்டோர் பிரிவிலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய விருகம்பாக்கம் ஆவிச்சி பள்ளி அணி முதலிடத்தை தட்டிச் சென்றது. திரு.வி.க., நகர் சி.பி.ஜெயின் பள்ளி இரண்டாமிடத்தையும், முகப்பேர் வேலம்மாள் பள்ளி மூன்றாமிடத்தையும் பிடித்தன. வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன.