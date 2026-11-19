பதக்கம் வென்ற வீரர்களுக்கு பரிசு தொகை வழங்கிய ‘வேல்ஸ்’
பதக்கம் வென்ற வீரர்களுக்கு பரிசு தொகை வழங்கிய ‘வேல்ஸ்’
ADDED : நவ 18, 2026 05:18 PM
சென்னை: ஜப்பானில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஆசிய போட்டியில் பதக்கம் வென்ற, பல்கலை முன்னாள் மாணவர்கள் உட்பட, பல விளையாட்டுகளில் சாதனை படைத்த மாணவ – மாணவியரை கவுரவித்த வேல்ஸ் பல்கலை, 15 லட்சம் ரூபாய் பரிசுத்தொகையை வழங்கியது.
பல்லாவரத்தில் உள்ள வேல்ஸ் பல்கலை சார்பில், ‘வேல்ஸ் சாம்பியன்ஸ் – 2026’ விருது வழங்கும் விழா, அதன் வளாகத்தில் இன்று (நவ.,18) நடந்தது.
இதில், ஜப்பானில் கடந்த மாதம் நடந்த ஆசிய போட்டியில் இரண்டு பதக்கம் வென்ற பல்கலை முன்னாள் மாணவர் விஷால், 23, என்ற வீரருக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பரிசை வழங்கி, வேல்ஸ் கவுரவித்தது.
அதேபோல், தேசிய, சர்வதேச போட்டிகளில் சாதனை படைத்த 50 மாணவ – மாணவியர் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
மேலும், 15 வகையான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ – மாணவியருக்கு மொத்தம் 15 லட்சம் ரூபாய் பரிசுத்தொகையை வழங்கியது.
நிகழ்வில், பல்கலையின் நிறுவன வேந்தர் ஐசரி கணேஷ், துணை தலைவர் பிரித்தா கணேஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.