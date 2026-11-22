/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/வேல்ஸ் வித்யாஷ்ரம் பள்ளி, பட்டம் வினாடி – வினா
UPDATED : நவ 21, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:48 PM
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‘தினமலர்’ நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான, ‘பட்டம்’ இதழ், ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் கிப்ட் பார்ட்னரான சத்யா ஏஜன்சி இணைந்து, ‘பட்டம் 2026 – 27 வினாடி – வினா’ போட்டியை, பல்லாவரம் தர்கா சாலையில் அமைந்துள்ள வேல்ஸ் வித்யாஷ்ரம் பள்ளியில் சமீபத்தில் நடத்தின.
இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவ – மாணவியருடன், இடமிருந்து: தமிழ் ஆசிரியை பிரியா, பள்ளி முதல்வர் கதீஜா, பள்ளி துணை முதல்வர் -கீதா மதிமாறன், தமிழ் ஆசிரியைகள் ஜமுனா, நித்யா.