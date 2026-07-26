புதிய  பொலிவுடன் போர் நினைவு சின்னம்

UPDATED : ஜூலை 25, 2026 10:10 PM
ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:53 PM
சென்னை:மெரினா கடற்கரை அருகே உள்ள போர் நினைவுச் சின்ன வளாகத்தில், 'டி--55' பிரதான போர் பீரங்கி மற்றும் ஐ.என்.எஸ்., விக்ராந்த், ஐ.என்.எஸ்., அஞ்சதீப் உள்ளிட்ட போர் கப்பல்களின் மாதிரிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
சென்னை காமராஜர் சாலையில், தீவுத்திடல் அருகே, போர் நினைவுச் சின்னம் அமைந்துள்ளது. இதன் வளாகத்தில், இந்திய ராணுவத்தின் கவசப்படை பிரிவின் முதுகெலும்பாக விளங்கி, தற்போது சேவையிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற, 'டி 55' பிரதான போர் பீரங்கி காட்சிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
அதேபோல், இந்திய கடற்படை கப்பல்களான ஐ.என்.எஸ்., விக்ராந்த், ஐ.என்.எஸ்., அஞ்சதிப் உள்ளிட்ட போர் கப்பல்களின் மாதிரிகள், புதிதாக நிறுவப்பட்டுள்ளன.
'ஒலி- ஒளிக் காட்சி' புதிதாக உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்தியாவின் வரலாற்றை வடிவமைத்த போர்கள் மற்றும் ராணுவ நடவடிக்கைகளில், இந்திய ஆயுதப் படைகளின் வீரம், தியாகம் மற்றும் சிறந்த பங்களிப்பு குறித்த தத்ரூபமான காட்சிகள், ஒலி ஒளி காட்சியில் இடம் பெற்றுள்ளன.
ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி மொழிகளில் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. விரைவில் தமிழ் துணை தலைப்பு இடம்பெற உள்ளது.
மேலும், 'மிக்---21' போர் விமான மாதிரியை காட்சிப்படுத்துவதுடன், இந்திய கடலோரக் காவல் படையின் குறிப்பிடத்தக்க, கடல் மற்றும் வான்வழி சொத்துக்களை காட்சிப்படுத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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