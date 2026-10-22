சிறுவனை சீண்டிய வார்டனுக்கு கிடுக்கி

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ADDED : அக் 18, 2026 10:16 PM
ராயபுரம்: சிறுவனிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரை அடுத்து, காப்பக வார்டனிடம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
திருவொற்றியூரைச் சேர்ந்த 15 வயது சிறுவன், ராயபுரம் அரசினர் காப்பகத்தில் தங்கி படித்து வந்துள்ளாார்.
நேற்று முன்தினம், சிறுவனை பார்ப்பதற்காக, அவரது தாய் காப்பகத்திற்கு வந்துள்ளார். அப்போது, சிறுவன் சோர்வாக காணப்பட்டுள்ளான். விசாரித்த போதும் பதிலளிக்காமல் இருந்துள்ளான்.
வீட்டிற்கு வந்த தாய், நேற்று மாலை மீண்டும் காப்பகத்திற்கு சென்று சிறுவனிடம் விசாரித்துள்ளார்.
அப்போது, காப்பக வார்டன் குமரேசன் என்பவர், பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக கூறியுள்ளான். ஆத்திரமடைந்த தாய், வார்டன் குமரேசனை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. ராயபுரம் மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, குமரேசனிடம் விசாரிக்கின்றனர்.