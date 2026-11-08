குடிநீர் குழாய் மாற்றி அமைப்பு பணி 5 மண்டலங்களில் ‘சப்ளை’ குறைப்பு
குடிநீர் குழாய் மாற்றி அமைப்பு பணி 5 மண்டலங்களில் ‘சப்ளை’ குறைப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 04:09 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:06 PM
சென்னை: குடிநீர் குழாய் மாற்றி அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், ஐந்து மண்டலங்களில், ஐந்து நாட்களுக்கு குறைந்த அளவு குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படும் என, வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
சென்னை குடிநீர் வாரியம் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பு:
கடலுார் மாவட்டம், வடலுார் அருகே வீராணம் ஏரியில் இருந்து சென்னைக்கு வரும் குடிநீர் குழாய், சாலை விரிவாக்கத்திற்காக மாற்றி அமைக்கப்பட உள்ளது. இதனால், தேனாம்பேட்டை, கோடம்பாக்கம், வளசரவாக்கம், ஆலந்துார், அடையாறு ஆகிய ஐந்து மண்டலங்களில், வரும் 11 முதல் 15ம் தேதி வரை, குறைந்த அளவு குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படும். பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தேவையான குடிநீரை சேமித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும்.
அவசர தேவைக்கு, https://cmwssb.tn.gov.in என்ற இணையத்தில் முன்பதிவு செய்து, லாரி குடிநீர் பெற்று கொள்ளலாம். அழுத்தம் குறைவான, இணைப்பு இல்லாத பகுதிகளில் லாரி குடிநீர் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.