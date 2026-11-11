தலையில் தட்டி கிண்டல் செய்த ஆத்திரத்தில் தீர்த்துக்கட்டினோம்: கொலையாளிகள் ‘பகிர்’ வாக்குமூலம்
தலையில் தட்டி கிண்டல் செய்த ஆத்திரத்தில் தீர்த்துக்கட்டினோம்: கொலையாளிகள் ‘பகிர்’ வாக்குமூலம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:35 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:31 PM
திருவொற்றியூர்: மதுபோதையில் விடாமல் தலையில் தட்டி கிண்டல் செய்த ஆத்திரத்தில், பவித்ரன், 32, என்பரை, வெட்டிக் கொலை செய்த 22 முதல் 24 வயது வரை உடைய மூவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவொற்றியூர், வள்ளலார் நெடுஞ்சாலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பவித்ரன், 32; மருந்து விற்பனை பிரதிநிதி.
காலடிப்பேட்டை, வன்னியர் தெரு பகுதியில் பைக்கில் சென்ற இவரை, வழிமறித்த மர்ம கும்பல் ஓட ஓட துரத்தி சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்தது.
தடுக்க முயன்ற அவரது நண்பர் மதன், 22, என்பவருக்கு வெட்டு விழுந்தது. காயமடைந்த அவர், ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
விசாரித்த போலீசார், கொலையாளிகளான அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பாலாஜி, 22, ஆனந்தன், 24, கிஷோர், 22, ஆகியோரை நேற்று கைது செய்தனர்.
போலீசாரிடம் அவர்கள் அளித்த வாக்குமூலம்:
காலடிப்பேட்டை பகுதியில், பாலாஜி, ஆனந்தன், கிஷோர், ஆகியோர் கஞ்சா போதையில் பேசிக்கொண்டிருந்தனர். அப்பகுதியில், பவித்ரன், தன் நண்பர்களான சதீஷ், தருண், மதன், சூர்யா ஆகியோருடன் மது அருந்தி கொண்டிருந்தார்.
அப்போது பவித்ரன், பாலாஜியின் பின் தலையில் தட்டி கிண்டல் செய்து விளையாடியுள்ளார். பலமுறை இதேபோன்று செய்து வம்பிழுக்கவே, பாலாஜி தட்டிக்கேட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக இருவருக்கும் வாய் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஒருகட்டத்தில் ஆத்திரமடைந்த பாலாஜியின் நண்பர் ஆனந்தன், மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து பவித்ரனை வெட்ட முயன்றார். சுதாரித்த பவித்ரன், அங்கிருந்து பைக்கில் தப்பிச் சென்றார்.
ஆனால், பின் தொடர்ந்து சென்று பாலாஜி கும்பல், பைக்கை வழிமறித்தது. அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்ற பவித்திரனை ஓட ஓட துரத்தி வெட்டிக்கொலை செய்தது, விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
இதில் பாலாஜி மீது கொலை முயற்சி, கஞ்சா உட்பட ஐந்து வழக்குகள் ஏற்கனவே உள்ளன. இதையடுத்து போலீசார், பாலாஜி உட்பட மூவர் மீது கொலை வழக்கு பதிந்து, நேற்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.