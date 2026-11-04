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ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் களைகட்டும் பட்டாசு விற்பனை
ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் களைகட்டும் பட்டாசு விற்பனை
UPDATED : நவ 03, 2026 04:41 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:36 PM
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சென்னை: எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதான வளாகத்தில், தீபாவளி பட்டாசு ‘கிப்ட் பாக்ஸ்’ விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது.
சிவகாசியைச் சேர்ந்த ‘ஸ்ரீ பாலாஜிஸ்’ நிறுவனம் சார்பில், இங்கு விற்பனை தொடங்கப்பட்டு மொத்தம் 32 வகை கிப்ட் பாக்ஸ்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் விலை, 470 முதல் 5,460 ரூபாய் வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘பேமிலி கலெக் ஷன்’ பாக்ஸ் 5,460 ரூபாய், ‘வி.ஐ.பி., பேமிலி’ பாக்ஸ் 3,360 ரூபாய், ‘எலைட்’ பாக்ஸ் 2,630 ரூபாய், சாதாரண ‘பேமிலி’ பாக்ஸ் 470 ரூபாய் என, விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் தங்களுக்கு தேவையானவற்றை வாங்கிச் செல்கின்றனர்.