ரூ.20 கோடி ஓ.எஸ்.ஆர்., நிலம் ஆக்கிரமிப்பு மீட்டு பூங்கா அமைக்க நலச்சங்கம் எதிர்பார்ப்பு
ரூ.20 கோடி ஓ.எஸ்.ஆர்., நிலம் ஆக்கிரமிப்பு மீட்டு பூங்கா அமைக்க நலச்சங்கம் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:11 AM
- நமது நிருபர்--
ஆதம்பாக்கம் பாலகிருஷ்ணாபுரத்தில் ஓ.எஸ்.ஆர்., எனும் பொது பயன்பாட்டு இடம் கபளீகரம் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், அதை மீட்டு பூங்கா அமைக்க வேண்டும் எனவும், பாலகி ருஷ்ணாபுரம் நலச்சங்கத்தினர் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.
ஆதம்பாக்கம் பாலகிருஷ்ணாபுரத்தில், ஆலந்துாரைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் என்பவரால் வீட்டுமனை பிரிக்கப்பட்டது; டி.டி.சி.பி., எனும் நகர் மற்றும் ஊரமைப்பு இயக்குநரகம் சான்றுடன் 1963ல், 82 பேருக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அந்த பகுதி, பாலகிருஷ்ணா நகர் குடியிருப்போர் நலச்சங்கமாக உருவாக்கப்பட்டது.
வீட்டு மனைகள் அமைத்தபோது, ஓ.எஸ்.ஆர்., எனும் பொது பயன்பாட்டு நிலமாக 60,000 சதுர அடி ஒதுக்கப்பட்டது.
இந்த நிலம் பலருக்கு கை மாறி, பல குடியிருப்புகள் உருவாகின. இந்த குடியிருப்புகள், ஓ.எஸ்.ஆர்., நிலத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டதாகவும், அவற்றை அகற்றக்கோரியும், உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
கடந்த, 2022, ஏப்., 21ல் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பில், காலி நிலம் பொது பயன்பாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடம்தான் என்பதை உறுதிபடுத்தியது.
இதையடுத்து, அந்த நிலத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பட்டா மற்றும் பத்திரப்பதிவை ரத்து செய்யக்கோரி, நான்கு ஆண்டுகளாக நலச்சங்கத்தினர் போராடி வருகின்றனர்.
நலச் சங்கத்தின் தலைவர் அரவிந்தன், செயலர் சரவணன் ஆகியோர் கூறியதாவது:
பாலகிருஷ்ணாபுரத்தில் பொது பயன்பாட்டிற்காக 60,000 சதுர அடி நிலம் ஒதுக்கப்பட்டது. கபளீகரம் செய்யப்பட்டு 14,000 சதுர அடி மட்டுமே காலி நிலமாக உள்ளது.
எனினும், அந்த நிலத்தில் வாங்கியுள்ள வீட்டு மனை பட்டா, பத்திரப்பதிவை ரத்து செய்யக்கோரி சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, ஒரே பதிலை அதிகாரிகள் எப்போதும் கூறி வருகின்றனர். இதற்கிடையே, ஓ.எஸ்.ஆர்., நிலத்தில் மனை வாங்கிய 10 பேர், நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்துள்ளனர். தவிர, ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மீட்ட நிலத்தில் தங்கள் லாரிகளை நிறுத்தி, அடாவடி செய்து வருகின்றனர்.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் தீர்வு கிடைக்கவில்லை. புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள அரசு, உரிய தீர்வு காண வேண்டும். 20 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த நிலத்தில் பூங்கா அமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.