சொன்னது என்னாச்சு? தடுப்புச்சுவரால் வெள்ள பாதிப்பு வராது என்றது வனத்துறை: ராட்சத குழாய் அமைத்தும் சதுப்பு நிலத்தை சூழ்ந்த மழைநீர்
சொன்னது என்னாச்சு? தடுப்புச்சுவரால் வெள்ள பாதிப்பு வராது என்றது வனத்துறை: ராட்சத குழாய் அமைத்தும் சதுப்பு நிலத்தை சூழ்ந்த மழைநீர்
ADDED : அக் 21, 2026 10:32 PM
ADDED : அக் 21, 2026 10:32 PM
பள்ளிக்கரணை: பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தையொட்டி தடுப்புச்சுவர் அமைப்பதால், மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்படும் என, அப்பகுதி மக்களும், அரசியல் கட்சியினரும் போர்க்கொடி உயர்த்தினர். தடுப்புச்சுவர், நடைபாதையின் கீழ் ராட்சத குழாய் பதித்துள்ளதால் வெள்ள நீர் தேங்காது என, வனத்துறையினர் உறுதி அளித்தனர். ஆனால், மூன்று நாட்கள் மழைக்கே, பள்ளிக்கரணை, ஜல்லடியன்பேட்டை பகுதிகளில், வீடுகளை சுற்றிலும் வெள்ள நீர் தேங்கி, மோட்டார் வைத்து வெளியேற்றும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னை, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில், நெய்தல் மீட்சி மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின்கீழ், 21 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 3 கி.மீ., நீளத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் மற்றும் நடைபாதை அமைக்கும் பணிகள், முழுவீச்சில் நடந்து வருகின்றன.
இத்திட்டத்தால், சதுப்புநிலத்தின் நீரியல் சமநிலை பாதிக்கப்படும்; இயற்கையாக மழைநீர் வெளியேறுவதும் தடைபட்டு, வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படும் எனக்கூறி, பள்ளிக்கரணை, ஜல்லடியன்பேட்டை பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள், எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தவிர, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படும் எனவும், திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் எனவும், பல அரசியல் கட்சிகளும் கண்டனம் தெரிவித்து, ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தின.
அதேநேரம், நடைபாதையின் கீழ் ராட்சதக் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு உள்ளதால், மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் இருக்காது என, வனத்துறையினர் உறுதி அளித்தனர்.
இந்நிலையில், சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழையால், ஜல்லடியன்பேட்டைக்கு உட்பட்ட சாய்கணேஷ் நகர், பாண்டியன் நகர் மற்றும் பள்ளிக்கரணை பகுதிகளில் மழைநீர் வெளியேறாமல் தேங்கியுள்ளது. இதனால், மோட்டார் வைத்து, மழைநீரை வெளியேற்றும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
கடந்த 17-ம் தேதி இரவு பெய்த மழையால், ஜல்லடியன்பேட்டையில் தேங்கிய நீர், இன்னும் வடியாமல் குடியிருப்புகளைச் சூழ்ந்துள்ளது.
இதையடுத்து வனத்துறையினர், மின் மோட்டார்கள் மூலம், மூன்று நாள்களாக மழை நீரை வெளியேற்றி வருகின்றனர். இருப்பினும், தேங்கிய நீரின் அளவு குறையவில்லை.
தற்போதே, மழைநீர் வடியாமல் உள்ள நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்தால், ஜல்லடியன்பேட்டை, பள்ளிக்கரணை மட்டுமின்றி, வேளச்சேரி உள்ளிட்ட தென் சென்னையில் பல குடியிருப்புகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, தமிழக அரசு உடனே தலையிட்டு, இத்திட்டத்தைக் கைவிட வேண்டும். சதுப்பு நிலத்தை பழைய நிலைக்கே மாற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
புற்களால் ஆபத்து
இதுகுறித்து, வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்து சதுப்பு நிலத்திற்கு வெளியேறும் ராட்சத குழாயின் அருகில், ஏராளமான கோரை புற்கள் வளர்ந்துள்ளது. இதனால், குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்து நீர் வெளியேறுவது தடைபட்டுள்ளது. எனவே, தற்காலிகமாக மின் மோட்டார் மூலம் நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.