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தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் மீன் விலை: காசிமேடு மீனவர்கள் சொல்வது என்ன?

தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் மீன் விலை: காசிமேடு மீனவர்கள் சொல்வது என்ன?

UPDATED : ஆக 09, 2026 04:31 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 04:21 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 04:31 PM ADDED : ஆக 09, 2026 04:21 PM

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காசிமேடு: 'காசிமேடு மீன்பிடி சந்தையில், மக்கள் விரும்பும் மீன்களை விட கோழி தீவனத்திற்கான மீன்கள் அதிகம் பிடிபடுவதே, விலை தொடர்ந்து அதிகரிக்க காரணம்' என, மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.

காசிமேடு மீன்பிடி சந்தையில், மற்ற ஆடி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை காட்டிலும், நேற்று மீன் வரத்து அதிகமாக இருந்தது. பெரிய மீன்களில் வஞ்சிரம் மீன் வரத்து அதிகமாக இருந்தது. அதேபோல, சிறிய மீன்களான சங்கரா, முழியன், பாறை உள்ளிட்ட மீன்களின் வரத்து மிகுதியாக இருந்தது. பல வகை மீன்வரத்து இருந்தாலும், விலையும் சற்று உயர்வாகவே இருந்தது.

உச்சமாக, ஐ ﻿- வவ்வால் கிலோ 2,000; வெள்ளை வவ்வால் கிலோ 1,900 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. கருப்பு வவ்வால், டைகர் இறால் மற்றும் வஞ்சிரம், கிலோ, 1,200 ﻿- 1,300 ரூபாய் வரை விலை போனது.

இது குறித்து காசிமேடு மீனவர்கள் கூறியதாவது:

மீன் விலை உயர்விற்கு ஆடி மாதம் என்பதால், தேவை அதிகரிப்பும் ஒரு காரணம். தவிர, ஒரு விசைப்படகில், தோராயமாக, 100 கேன்கள் கொண்டு சென்றால், அதில், 40 ﻿- 50 கேன்கள் அளவிற்கு, கோழி தீவனம், மீன் எண்ணெய் தயாரிப்பிற்கு பயன்படும் மீன்களே அதிகம் பிடிபடுகிறது.

மாறாக, 50 கேன்கள் அளவிற்கு பிடிபடும் மீன்களில், வஞ்சிரம், சீலா, சங்கரா உட்பட உணவு மீன்கள் கலந்து பிடிபடும். இதன் காரணமாகவே, உணவு மீன்கள் விலை கணிசமாக உயர்ந்து காணப்படுகிறது.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

மீன்கள் விலை. ரூ ( கிலோ) ஐ வவ்வால் 1,900 ﻿- 2,000 வெள்ளை வவ்வால் 1,800 ﻿- 1,900 கருப்பு வவ்வால் 1,100 ﻿- 1,200 வஞ்சிரம் 1,100 ﻿- 1,200 கடல்விரால் 800 ﻿- 900 சீலா 750 ﻿- 800 பாறை 700 ﻿- 800 சங்கரா 400 ﻿- 500 கானாங்கெழுத்தி 250 ﻿- 300 கடம்பா 300 ﻿- 350 தும்பிலி 200 ﻿- 250 வரி நண்டு 500 ﻿- 600 நண்டு 400 ﻿- 500 இறால் 500 ﻿- 600 டைகர் இறால் 1,200 ﻿- 1,300



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