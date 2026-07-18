மாதவரத்தில் பைக்கை அடித்து துாக்கிய கன்டெய்னர் லாரி: ஆறு மாத குழந்தையுடன் மனைவி பலி, கணவர் 'சீரியஸ்'
மாதவரத்தில் பைக்கை அடித்து துாக்கிய கன்டெய்னர் லாரி: ஆறு மாத குழந்தையுடன் மனைவி பலி, கணவர் 'சீரியஸ்'
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:40 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:44 PM
மாதவரம்: மாதவரம் ரவுண்டானா பகுதியில், கன்டெய்னர் லாரி பைக் மீது மோதிய விபத்தில், கணவன் கண் முன்னே மனைவியும், ஆறு மாத கைக்குழந்தையும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
மெட்ரோ ரயில் பாதை பணி நடந்து வருவதால், மாதவரம் ரவுண்டானா பகுதி சாலை மிகவும் குறுகியுள்ளது. தவிர, ரெட்டேரி - மணலி சாலையில் வரிசைகட்டி நிறுத்தப்படும் கன்டெய்னர் லாரிகளால், பொது வாகன போக்குவரத்து தினந்தோறும் விபத்து ஏற்பட்டு வருகிறது.
இதனால், உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவது வாடிக்கையாகி வருகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்த பகுதியில் நடந்த விபத்தில் 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
ரவுண்டானா பகுதியில் கடந்த மே மாதம் நடந்த விபத்தில் தந்தை, தாய் மற்றும் 8 வயது மகள் என, ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூவர், கன்டெய்னர் லாரி மோதி பலியானார். இந்நிலையில், நேற்றும் ஒரு சம்பவம், நெஞ்சை பதறவைக்கும் வகையில் நடந்துள்ளது.
பூந்தமல்லி, குமணன்சாவடி, தந்தை பெரியார் நகரைச் சேர்ந்தவர் நித்தியானந்தம், 36. மனைவி ஷர்மிளா, 29, ஆறு மாத கை குழந்தை பிரதிக்ஷாவுடன், பெரம்பூரில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு, நேற்று காலை பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
மாதவரம் ரவுண்டானா அருகே, பின்னால் வந்த கன்டெய்னர் லாரி மோதியதில், பைக்குடன் மூன்று பேரும் சாலையில் துாக்கி வீசப்பட்டனர்.
இதில், ஷர்மிளா மற்றும் கை குழந்தை பிரதிக்ஷா மீது லாரியின் முன்சக்கரம் ஏறி இறங்கியதால், இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
கண்முன்னே மனைவியும் குழந்தையும் உயிரிழந்ததை கண்டு, நித்யானந்தம் கதறி அழுதது, அங்கிருந்தோரரை சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. காயமடைந்த நித்யானந்தம், ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூலம், ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
தகவலறிந்து வந்த மாதவரம் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், உயிரிழந்த இருவரின் உடல்களை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். விபத்தை ஏற்படுத்தி, தப்பியோடிய லாரி ஓட்டுநரை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
ரவுண்டானா பகுதியில் ஏற்படும் விபத்துகள் மற்றும் நெரிசலை, மாதவரம் போக்குவரத்து போலீசார் கண்டுகொள்ளாததாலே, இதுபோன்ற விபத்துகள் நடப்பதாக, வாகன ஓட்டிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.