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﻿ கணவரின் கொடுமை குறித்து வீடியோ வெளியிட்டு மனைவி தற்கொலை

﻿ கணவரின் கொடுமை குறித்து வீடியோ வெளியிட்டு மனைவி தற்கொலை

ADDED : ஜூலை 24, 2026 03:28 AM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 03:28 AM

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பூந்தமல்லி: பூந்தமல்லி, கோல்டன் ஓபுலன்ஸ் அடுக்குமாடி குடியிருப்பைச் சேர்ந்தவர் செல்வின், 36. இவரது மனைவி ஷாலினி, 33; இருவரும் ஐ.டி., ஊழியர்கள். எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு, 5 வயதில் குழந்தை உள்ளது.

இந்நிலையில், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கணவன், மனைவி இடையே, அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. வழக்கம் போல், நேற்று முன்தினம் ஏற்பட்ட தகராறில், ஷாலினியை சரமாரியாக செல்வின் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.

விரக்தியடைந்த ஷாலினி, தன் கணவர் அடித்து துன்புறுத்துவதாக வீடியோ வெளியிட்டு, நேற்று முன் தினம் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

தகவலறிந்து வந்த பூந்தமல்லி போலீசார், ஷாலினியின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும், தற்கொலைக்கு துாண்டிய செல்வினை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

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