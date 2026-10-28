பைக் மீது பேருந்து மோதி கணவர் கண்முன் மனைவி பலி

ADDED : அக் 28, 2026 09:27 PM
செங்குன்றம்: பைக் மீது மாநகர பேருந்து மோதி, கணவர் கண்முன் மனைவி சாவித்திரி, 49, என்பவர் உயிரிழந்தார்.
சோழவரம், பெரிய காலனி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் குமார். இவரது மனைவி சாவித்ரி, 49. உடல் நிலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட சாவித்ரியை, குமார் நேற்று மருத்துவமனைக்கு பைக்கில் அழைத்து சென்றார்.
கதிர்வேடு அருகே சென்றபோது, செங்குன்றத்தில் இருந்து பெரம்பூர் நோக்கி வந்த தடம் எண்: 242 மாநகர பேருந்து, குமார் ஓட்டிச் சென்ற பைக் மீது மோதியது. இதில் பின்னால் அமர்ந்திருந்த சாவித்ரி நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தார். அவர் மீது பேருந்தின் பின் சக்கரம் ஏறி இறங்கியதில், கணவர் கண்முன் சம்பவ இடத்திலேயே சாவித்ரி பலியானார். குமார் லேசான காயங்களுடன் தப்பினார்.
இது குறித்து வழக்கு பதிந்த மாதவரம் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், விபத்து ஏற்படுத்திய கும்மிடிப்பூண்டியை சேர்ந்த பேருந்து ஓட்டுநர் ராமானுஜம், 55 என்பவரை, கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.