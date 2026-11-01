தண்ணீர் லாரியின் சக்கரத்தில் சிக்கி கணவர் கண்முன் மனைவி பலி
தண்ணீர் லாரியின் சக்கரத்தில் சிக்கி கணவர் கண்முன் மனைவி பலி
ADDED : அக் 31, 2026 08:08 PM
பள்ளிக்கரணை: பள்ளிக்கரணை அருகே தண்ணீர் லாரி மோதிய விபத்தில், கணவர் கண்முன் மனைவி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
பெரும்பாக்கம், ராதா நகர் 5-வது பிரதான சாலையைச் சேர்ந்தவர் பாலச்சந்தர், 67. இவரது மனைவி இந்துமதி, 63. இருவரும், நேற்று (அக்.,30) வெளியே சென்று விட்டு, இரவு 8:20 மணியளவில், வேளச்சேரி –- தாம்பரம் பிரதான சாலை வழியாக வீட்டிற்கு, டி.வி.எஸ்., வீகோ ஸ்கூட்டரில் வந்து கொண்டிருந்தனர்.
பள்ளிக்கரணை, மயிலை பாலாஜி நகரில் உள்ள ‘ராயல் என்பீல்டு’ ஷோரூமிற்கு எதிரே வந்தபோது, பின்னால் வந்த தண்ணீர் லாரி ‘ஸ்கூட்டர்’ மீது மோதியது. இதில், தம்பதி இருவரும் வாகனத்துடன் சாலையில் விழுந்தனர்.
கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் லாரியின் பின்சக்கரத்தில் சிக்கிய இந்துமதி மற்றும் பாலச்சந்தர் பலத்த காயமடைந்தனர். அவ்வழியாக வந்தவர்கள் இருவரையும் மீட்டு, அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அங்கு, மருத்துவ பரிசோதனையில் இந்துமதி இறந்தது தெரிய வந்தது. பாலச்சந்தருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து விசாரித்த பள்ளிக்கரணை போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார், விபத்து ஏற்படுத்திய தண்ணீர் லாரி ஓட்டுநரான திருவாரூர் மாவட்டம், அரிச்சந்திரபுரத்தை சேர்ந்த சின்னராசு, 31, என்பவரை இன்று (அக்.,31) கைது செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.