தண்ணீர் லாரியின் சக்கரத்தில் சிக்கி கணவர் கண்முன் மனைவி பரிதாப பலி
தண்ணீர் லாரியின் சக்கரத்தில் சிக்கி கணவர் கண்முன் மனைவி பரிதாப பலி
ADDED : அக் 27, 2026 04:29 PM
வளசரவாக்கம்: கணவருடன் ஸ்கூட்டரில் சென்ற பெண், தண்ணீர் லாரியின் சக்கரத்தில் சிக்கி உடல் நசுங்கி, கணவரின் கண்முன் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
வளசரவாக்கம், கங்கா நகரைச் சேர்ந்தவர் சிவகுமார், 56. இவரது மனைவி நிர்மலா, 47. தம்பதிக்கு சதீஷ், மகேஷ் என இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.
சிவகுமார், இன்று (அக்.,27) காலை 10:00 மணியளவில், மனைவியுடன் தன் ‘ஹோண்டா டியோ’ ஸ்கூட்டரில் வளசரவாக்கத்தில் உள்ள முருகன் கோவிலுக்கு சென்றார்.
வளசரவாக்கம், ஆற்காடு சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, பின்னால் வந்த தண்ணீர் லாரி, இவர்களது ஸ்கூட்டரில் மோதியது.
ஸ்கூட்டரின் பின்னால் அமர்ந்திருந்த நிர்மலா, நிலைதடுமாறி சாலையில் விழுந்தார். கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில், லாரியின் சக்கரம் அவர் மீது ஏறி இறங்கியதில், உடல் நசுங்கி கணவரின் கண்முன்னே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். சிவகுமார் சிராய்ப்பு காயத்துடன் தப்பினார்.
மதுரவாயல் போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார், நிர்மலாவின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விபத்து ஏற்படுத்திய தண்ணீர் லாரி ஓட்டுநர், அங்கிருந்து தப்பிச் சென்று வளசரவாக்கம் காவல் நிலையத்தில் தஞ்சமடைந்தார்.