நாடு திரும்பிய கணவருக்கு மனைவி கொடுத்த அதிர்ச்சி

UPDATED : அக் 15, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 15, 2026 12:24 AM
பள்ளிக்கரணை: சிங்கப்பூரில் இருந்து திடீரென சென்னை திரும்பிய கணவர், வீட்டில் மனைவியுடன் இருந்த மர்ம நபரை வெளியே செல்ல விடாமல் பூட்டி, போலீசாருக்கு தகவல் அளித்த சம்பவம் பள்ளிக்கரணையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
பள்ளிக்கரணையைச் சேர்ந்தவர் மகேந்திரன், 47. இவரது மனைவி சித்திரை செல்வி, 43. மகேந்திரன் சிங்கப்பூரில் தனியார் நிறுவனத்தில் மேலாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்நிலையில், சித்திரை செல்விக்கும், பள்ளிக்கரணையைச் சேர்ந்த தமிழக வெற்றிக் கழகப் பகுதி செயலர் முகேஷுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக மகேந்திரனுக்கு தெரியவந்தது. கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்து, சி.எஸ்.ஆர்., பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், சிங்கப்பூரில் இருந்து சென்னை திரும்பிய மகேந்திரன், வீட்டுக்குச் சென்றபோது அவரது மனைவியுடன் முகேஷ் இருந்துள்ளார். கணவரை பார்த்ததும், இருவரும் வீட்டின் கதவை உட்புறமாகத் தாழிட்டுக் கொண்டனர். ஆத்திரமடைந்த மகேந்திரன், வெளிப்புறமாகக் கதவைப் பூட்டி, காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவித்தார். அங்கு வந்த போலீசார், முகேஷை அழைத்து சென்று விசாரிக்கின்றனர்.
இது குறித்து மகேந்திரன் கூறியதாவது:
சிங்கப்பூரில் சம்பாதித்து வாங்கிய சொத்துக்களை மீட்டுத் தர வேண்டும். 250 சவரன் தங்க நகைகள், வீடு, விடுதி, சலுான் ஆகியவற்றை மனைவியிடமிருந்து பெற்றுத் தர வேண்டும். முகேஷ் ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்தவர் என்பதால், நடவடிக்கை எடுக்க மறுக்கின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.