குடும்ப தகராறில் மனைவி தற்கொலை: கணவர் மருத்துவமனையில் 'அட்மிட்'
குடும்ப தகராறில் மனைவி தற்கொலை: கணவர் மருத்துவமனையில் 'அட்மிட்'
UPDATED : அக் 28, 2026 10:53 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:57 PM
திருவேற்காடு: குடும்ப தகராறில் தற்கொலைக்கு முயன்று மாசுமா காதிம், 30 என்ற பெண் இறந்த நிலையில், அவரது கணவர் நிஜாமுதீன், 38, தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
திருவேற்காடு பத்மாவதி கார்டன் பகுதி சேர்ந்தவர்கள் நிஜாமுதீன், 38. இவரது மனைவி மாசுமா காதிம், 30; அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.
இவர்கள் தங்கியிருந்த வீட்டில் இருந்து, நேற்று (அக்.,27) 'காஸ்' வாசனை வந்துள்ளது. வீட்டின் உரிமையாளர் ஜமுனா கதவை தட்டியும் திறக்கவில்லை. இதையடுத்து, அக்கம் பக்கத்தினர் உதவியுடன் கதவை உடைத்து பார்த்தபோது, தம்பதி இருவரும் வாயில் நுரை தள்ளியபடி மயங்கி கிடந்தனர்.
வீட்டில் உள்ள 'காஸ்' ஸ்டவ்வின் ஒரு பர்னர் ஆன் செய்து, காஸ் வெளியேறிக் கொண்டிருந்தது. உடனடியாக காஸை நிறுத்திவிட்டு போலீஸ் மற்றும் ஆம்புலன்சுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். ஆம்புலன்சில் வந்த செவிலியர்கள், இருவரையும் பரிசோதனை செய்ததில் மாசுமா காதிம் ஏற்கனவே இறந்தது தெரிந்தது.
உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த நிஜாமுதீனை மீட்டு, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். திருவேற்காடு போலீசார், மாசுமா காதிம் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்து விசாரித்தனர்.
விசாரணையில், மாசுமா காதிம் ஏற்கனவே திருமணமாகி கணவரை பிரிந்து, நிஜாமுதீனை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து, திருவேற்காடில் வசித்து வந்துள்ளார்.
சம்பவத்தன்று ஏற்பட்ட குடும்பத் தகராறில், வீட்டில் இருந்த மாத்திரைகளை இருவரும் சாப்பிட்டு தம்பதி தற்கொலைக்கு முயன்றது தெரிந்தது. திருவேற்காடு போலீசார் தொடர்ந்து விசாரிக்கின்றனர்.