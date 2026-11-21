‘கால் டாக்சி’யால் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பா? ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் சாலை மறியல்
‘கால் டாக்சி’யால் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பா? ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் சாலை மறியல்
ADDED : நவ 20, 2026 09:15 PM
சென்னை: கால் டாக்சிகள் குறைந்த கட்டணத்தில் இயக்கப்படுவதால், தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகக் கூறி, ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் கோயம்பேடில் இன்று (நவ.,20), திடீரென சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழக அரசு, ஆட்டோக்களுக்கு முதல் 1.8 கி.மீ.,க்கு குறைந்தபட்சம், 50 ரூபாய்; கூடுதல் கி.மீ.,க்கு 25 ரூபாய் என, கட்டணத்தை மாற்றி அமைத்துள்ளது.
இந்த கட்டணத்தைவிட, ஓலா, ஊபர் கார்களுக்கு குறைவான கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதால், தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகக்கூறி, கோயம்பேடில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் இன்று சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை கைது செய்து, அண்ணாநகரில் உள்ள மண்டபத்தில் போலீசார் அடைத்து வைத்து, மாலையில் விடுவித்தனர்.
இதுகுறித்து, உரிமைக்குரல் ஓட்டுநர் தொழிற்சங்க செயல் தலைவர் ஜாஹிர் ஹுசைன் கூறுகையில், ‘‘ஆட்டோக்களுக்கான கட்டணம் மாற்றியமைக்கப்பட்டதுபோல், கால்டாக்சிகளுக்கும் கட்டணத்தை அரசு நிர்ணயிக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.