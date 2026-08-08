வெள்ள பாதிப்பில் இருந்து தப்புமா வடசென்னை? மக்கள் அச்சம்!ரூ.135 கோடியில் முகத்துவாரம் துார்வாரியும் சிக்கல்:அலட்சியம் காட்டும் நீர்வளம், மாநகராட்சி அதிகாரிகள்
வெள்ள பாதிப்பில் இருந்து தப்புமா வடசென்னை? மக்கள் அச்சம்!ரூ.135 கோடியில் முகத்துவாரம் துார்வாரியும் சிக்கல்:அலட்சியம் காட்டும் நீர்வளம், மாநகராட்சி அதிகாரிகள்
UPDATED : ஆக 08, 2026 01:24 AM
ADDED : ஆக 08, 2026 12:51 AM
எண்ணுார்: எண்ணுார் முகத்துவாரத்தை, 135 கோடி ரூபாய் துார்வாரி சீரமைத்தும், திருவொற்றியர், மணலி, எண்ணுார், தண்டையார்பேட்டை உள்ளிட்ட வடசென்னை பகுதிகளில், வடகிழக்கு பருவ மழைக்காலங்களில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படுவது வாடிக்கையாகிவிட்டது. பகிங்ஹாம் கால்வாய் மதகு பராமரிப்பின்மை, குப்பைக் கழிவுகளால் முகத்துவார இணைப்பு கால்வாய்களில் அடைப்பு போன்ற பிரச்னைகள் இதற்கு காரணமாக உள்ளன. நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளும், சென்னை மாநகராட்சியும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்காமல் அலட்சியமாக உள்ளதால், இந்தாண்டு வடகிழக்கு பருவமழைக்கு வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் சூழல் வருமோ என, மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூண்டி மற்றும் புழல் ஏரிகளில் இருந்து வெளியேறும் உபரிநீர், கால்வாய் வழியாக பல கி.மீ., பயணித்து, மணலி சடையங்குப்பம் அருகே இணைகிறது. அங்கிருந்து எண்ணுார் முகத்துவாரம் அருகே, பகிங்ஹாம் கால்வாயுடன் கடலில் கலக்கிறது.
பூண்டி, புழல் மற்றும் பகிங்ஹாம் கால்வாய் என மூன்று நீர்நிலைகளில் இருந்து வடிந்த வெள்ள நீர், எண்ணுார் முகத்துவாரம் வழியாக கடலில் சேர முடியாததால், 2015ல் கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.
தாமதம்
முகத்துவாரத்தில் உருவாகியிருந்த மணல் திட்டுகளால், கடலில் உபரிநீர் செல்ல முடியாமல் பின்னோக்கி ஏறியதில், திருவொற்றியூர், மணலி, தண்டையார்பேட்டை மண்டலங்களின் பெரும்பாலான பகுதி குடியிருப்புகளில், 5 அடிக்கும் மேல் வெள்ளநீர் சூழ்ந்தது; அப்பகுதி மக்கள் கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகினர்.
இதை தடுக்க, காமராஜர் துறைமுகத்தின், சி.எஸ்.ஆர்., எனும் சமூக மேம்பாட்டு நிதியான, 135 கோடி ரூபாய் செலவில், முகத்துவாரத்தில் மணல் திட்டுகளை துார்வாரி, இரு புறமும் அலைகளால் மணல் மேடுகள் உருவாவதை தடுக்கும் வகையிலான பயிற்றுச்சுவர் அமைக்கும் பணி, 2023ல் தொடங்கி 2025ல் முடிந்தது.
கடல் அலைகள், இந்த பயிற்றுச்சுவர்களில் மோதி திரும்புவதால், முகத்துவாரத்தில் மணல் திட்டு உருவாவது தடுக்கப்பட்டுள்ளது. 1 லட்சம் கனஅடி நீர் செல்லும் வகையிலும் முகத்துவாரம் அகலப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இருப்பினும் கடந்தாண்டு, மணலியில் சடையங்குப்பம், பர்மா நகர் மற்றும் திருவொற்றியூரில் வெற்றி விநாயகர் நகர் மற்றும் ராஜாஜி நகரில் மழைநீர் வெளியேற முடியாமல், குடியிருப்புகளை சூழ்ந்தது.
இதுபோன்ற பாதிப்பு ஏற்படுவதை, இந்தாண்டு முன்கூட்டியே தடுக்க வேண்டும் என, பகுதிமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது:
பூண்டி, புழல் ஏரிகளில் அதிகப்படியான உபரிநீர் திறக்கப்படும்போது, சீற்றம், புயல் மற்றும் கடல் கொந்தளிப்பு நேரத்தில், உபரிநீர் கடலுடன் கலப்பதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
தவிர ஊருக்குள் இருந்து இணைக்கப்பட்டுள்ள பகிங்ஹாம் கால்வாயில் வெள்ளநீர் வெளியேறுவதால், அதன் நீர்மட்டம் உயர்ந்து, பிரதான கால்வாய்களின் மதகுகளில் அடைப்பு உள்ளது. இதனால், குடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழும் அபாயம் உள்ளது.
திருவொற்றியூரில் கார்கில் நகர், ராஜாஜி நகர், சத்தியமூர்த்தி நகர், வி.பி.நகர், எண்ணுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வெள்ளநீர் வெளியேற, பகிங்ஹாம் கால்வாயுடன் மூடு கால்வாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது; இதில் கால்வாய்களில், குப்பை கழிவுகள் அடைந்துள்ளன.
பராமரிப்பு
மேலும், உபரிநீர் வெளியேறுவதற்காக எண்ணுாரில் இருந்து திருவொற்றியூர் வரை கடலை ஒட்டி அமைத்துள்ள வடிகாலில் மணல் அடைத்துள்ளது.
இவற்றை சீரமைக்கும் வகையில், நீர்வளத்துறையும், சென்னை மாநகராட்சியும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாமல் அலட்சியமாக உள்ளன.
இதனால், இந்தாண்டு பருவ மழைக்காலத்தில் வெள்ளப்பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. பகிங்ஹாம் கால்வாயில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மதகுகளை பராமரிப்பு உள்ளிட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு பகுதிமக்கள் கூறினர்.
நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'முகத்துவாரத்தை துார்வாரியது, பயிற்றுச்சுவர் அமைத்ததால், 1 லட்சம் கன அடிக்கும் அதிகமான உபரிநீர் தங்குதடையின்றி, கடலில் கலக்கும். வடிகால்களில் நீர்வரத்து அதிகரிக்கும்போது, ஊருக்குள் இருந்து வெளியேற முடியாமல் தேங்கும் மழைநீரால் தான் வெள்ள பாதிப்பு பெரும்பாலும் ஏற்படும்' என்றனர்.
சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'வெள்ளப் பாதிப்புக்களை தடுக்க, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்படி மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளார். அதற்கான பணிகள் துவக்கப்படும். தேவையான இடங்களில் நீர்வளத்துறையுடன் இணைந்து பணிகளை மேற்கொள்வோம்' என்றனர்.