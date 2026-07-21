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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/﻿ வடபழனி முருகன் கோவில் அருகில் 'காரியக்கூடம்' மீண்டும் துவக்கினால் அவப்பெயர்: உஷாராகுமா அரசு?

﻿ வடபழனி முருகன் கோவில் அருகில் 'காரியக்கூடம்' மீண்டும் துவக்கினால் அவப்பெயர்: உஷாராகுமா அரசு?

﻿ வடபழனி முருகன் கோவில் அருகில் 'காரியக்கூடம்' மீண்டும் துவக்கினால் அவப்பெயர்: உஷாராகுமா அரசு?

ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:06 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:06 AM

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சென்னை: வடபழனி ஆதிமூலப் பெருமாள் மற்றும் வடபழனி முருகன் கோவில் குளத்தின் தெற்கு மாடவீதியில், காரியக்கூடம் மீண்டும் செயல்பட அரசு அனுமதிக்க கூடாது; அதற்கு மாற்று இடம் ஒதுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.

தேசிய ஸ்தாபன காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சாஜாகுணா அறிக்கை:

வடபழனி ஆதிமூலப் பெருமாள் மற்றும் வடபழனி முருகன் கோவில் குளத்தின் தெற்கு மாடவீதியில், மிகக்குறுகிய 20 அடி சாலையில் பாதியை ஆக்கிரமித்தும், கோவிலின் சுற்றுச்சுவரை ஒட்டியும் 'காரியக்கூடம்' உள்ளது.

குறுகிய சாலையின் ஒரு பகுதியை நிரந்தர கட்டடம் ஆக்கிரமித்திருப்பது குறித்து, மாநகராட்சி நிர்வாகம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

இதற்கு முன், அந்த காரியக் கூடம், உதவி பொறியாளர் அல்லது துப்புரவு ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட எந்த நிலை அதிகாரியின் நேரடி கண்காணிப்பில் செயல்பட்டது, முன்பதிவு நடைமுறை இருந்ததா;

வரவு - செலவு பதிவேடுகள் பராமரிக்கப்பட்டதா, வசூலிக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் அரசின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டவைதானா, அதை பொதுகணக்கு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதா என, விசாரிப்பது அவசியம்.

மாநகராட்சி மற்றும் நகரமைப்பு விதிமுறைகள் மீறப்பட்டிருந்தால் காரியக்கூடம் மற்றும் நடத்தியவர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

மக்களுக்கு இடையூறு இல்லாத இடத்தில் சடங்குகள் நடக்க மாற்று ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். ஆக்கிரமிப்பு முற்றிலுமாக அகற்றப்பட வேண்டும்.

இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த காரியக்கூடம் தொடர்பான விவகாரம் குறித்து விசாரித்தபோது, அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:

இதற்கு முந்தைய காலங்களில், ஆளுங்கட்சியினர் காரியக்கூடத்தை, தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் எடுத்துக்கொண்டு, காரியம் செய்ய வருவோரிடம், 5,000 முதல் 10,000 ரூபாய் வரை வசூலித்தனர். இந்த வகையில், ஆண்டுக்கு 20 லட்சம் ரூபாய் வரை முறைகேடாக வசூலித்து சம்பாதித்தனர்.

ஆனால், காரியம் செய்ய வந்தோரிடம் 100 ரூபாய் மட்டுமே வசூலித்ததாக மாநகராட்சிக்கு ரசீது போட்டனர். இங்கு ஒரே ஒரு அறை மட்டுமே உள்ளது; வேறு வசதி கிடையாது.

பொதுவாக ஈமக்காரியம் செய்வோர் ஓடும் நீரில் இலையில் பிண்டங்களை விடுவர். சில இடங்களில் கோவில் குளத்தில் விடுவதும் உண்டு.

வடபழனி கோவிலில் குளத்தை சுற்றிலும் சுவர் எழுப்பி பாதுகாப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கு பிண்டம் கரைக்க பல ஆண்டுகளாகவே அனுமதி இல்லை.

அதனால், காரியம் செய்தவர்கள் இலையுடன் பிண்டங்களை சாலையிலேயே வீசுவதும், அவ்வழியாக செல்வோர் மிதிப்பதும், வாகனம் ஏறுவதும் போன்றவை கவலையும், வருத்தமும் அளித்தது.

கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்து விட்டு வருவோர், அவற்றை மிதிக்கும் நிலை இருந்ததால், காரியக்கூடத்தை அகற்ற பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இதையடுத்து, காரியக்கூ டத்தை மூடிய மாநகராட்சி நிர்வாகம், அதை 2023ல் கோவில் வசம் ஒப்படைத்துவிட்டது.

எனவே, மீண்டும் இங்கு காரியக்கூடம் செயல்பட அனுமதிக்கக்கூடாது. அவ்வாறு நடந்தால் முந்தைய திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் நடந்த அடாவடி வசூலே தொடரும்; த.வெ.க., ஆட்சிக்கு தான் அவப்பெயர்.

தற்போது ஆட்சி மாறியுள்ள நிலையில், 'முந்தைய அடாவடி வசூல் செய்த அ.தி.மு.க., மற்றும் தி.மு.க.,வினரும், த.வெ.க.,வில் இணைந்துவிட்டனர். மீண்டும் இவர்கள் பழையபடி, 'ஆளுங்கட்சியினர்' போர்வையில், காரியக்கூடத்தை கட்டுப்பாட்டில் எடுக்க அமைச்சரிடம் அழுத்தம் கொடுத்து வருவதாக தெரிகிறது.

கோவில் வாசலில் காரியக்கூடம் இருப்பது பக்தர்களின் மனதை தான் கஷ்டப்படுத்தும். எனவே, காரியக்கூடத்துக்கு மாநகராட்சி நிர்வாகம் மாற்று இடம் ஒதுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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