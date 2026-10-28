கடல் சீற்றத்தால் மூடப்பட்ட எண்ணுார் விரைவு சாலை சுவர் உயரம் அதிகரிக்கப்படுமா?
கடல் சீற்றத்தால் மூடப்பட்ட எண்ணுார் விரைவு சாலை சுவர் உயரம் அதிகரிக்கப்படுமா?
ADDED : அக் 28, 2026 06:02 PM
எண்ணுார்: கடல் சீற்றத்தால் மணல், குப்பை மற்றும் சிறு பாறாங்கற்களால் மூடப்பட்ட எண்ணுார் விரைவுச் சாலையை, துாய்மைப் பணியாளர்கள் சுத்தம் செய்தனர்.
வங்கக் கடலில் உருவான அர்னாப் புயல் காரணமாக, நேற்று (அக்.,27) இரவு முதல் எண்ணுார், திருவொற்றியூர் உள்ளிட்ட வடகடலோர மீனவ கிராமங்களில் கடல் சீற்றம் அதிகரித்தது.
எண்ணுார் பாரதியார் நகர் சந்திப்பில், தடுப்புக் கற்களைத் தாண்டி அலைகள் ஆக்ரோஷமாக எழுந்து, விரைவுச் சாலையில் சென்ற ஆட்டோ உள்ளிட்ட வாகனங்களை அடித்து சென்றன. . வடக்கு பாரதியார் நகர் நான்காவது தெருவில் உள்ள வீடுகளுக்குள் கடல் நீர் புகுந்ததால், மக்கள் அச்சமடைந்தனர்.
நள்ளிரவுக்குப் பின் கடல் சீற்றம் சற்று தணிந்தது. இருப்பினும், சாலையில் தேங்கிய தண்ணீர் கலந்த மணல், சிறு பாறாங்கற்கள் மற்றும் குப்பைகளால் போக்குவரத்து இடையூறு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, இன்று (அக்.,28) காலை 500 அடி துாரத்திற்கு துாய்மைப் பணியாளர்கள் சாலையைச் சுத்தம் செய்தனர். வீடுகளுக்குள் புகுந்த மணலை, குடியிருப்புவாசிகளே அகற்றினர்.
சாதாரண கடல் சீற்றத்தின்போதுகூட அலைகள் தடுப்புக் கற்களைத் தாண்டி சாலைக்கு வருவதால், தடுப்புச் சுவரின் உயரத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் எனக் குடியிருப்புவாசிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, புயல் சின்னம் காரணமாக எண்ணுார் முதல் தாழங்குப்பம், சின்னகுப்பம் மற்றும் திருவொற்றியூர் கடற்கரை மீனவ கிராமங்களில் படகுகள் இன்றும் (அக்.,28) பாறாங்கற்களில் ராட்சத கயிறுகளால் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தன.