வாரத்திற்கு ஒரு முறைதான் குப்பை அகற்றமா? சூளைமேடு பாரி தெருவில் சுகாதார சீர்கேடு!
வாரத்திற்கு ஒரு முறைதான் குப்பை அகற்றமா? சூளைமேடு பாரி தெருவில் சுகாதார சீர்கேடு!
UPDATED : அக் 27, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:24 PM
சூளைமேடு: சூளைமேடு பாரி தெருவில், குப்பை தொட்டிகள் நிரம்பி வழிவதால், அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு அபாயம் அதிகரித்துள்ளது.
அண்ணா நகர், சூளைமேடு பாரி தெருவில் 100க்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில் சேகரமாகும் குப்பை கழிவுகளை கொட்டுவதற்காக, விருகம்பாக்கம் கால்வாயோரம் நான்கு குப்பை தொட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனால், அவற்றில் தினமும் சேரும் குப்பை கழிவுகள் முறையாக அகற்றப்படுவதில்லை. இதனால், குப்பை தொட்டிகள் எப்போதும் நிரம்பி வழிவதுடன், சாலையிலும் குப்பை கழிவுகள் சிதறிக் கிடக்கின்றன. தேங்கி கிடக்கும் குப்பை கழிவுகளால் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, கொசுக்கள் பெருகி நோய் தொற்று அபாயம் அதிகரித்துள்ளது.
எனவே, குப்பை கழிவுகளை தினமும் அகற்ற மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.