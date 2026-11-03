/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/கஞ்சா விற்ற வாலிபருக்கு ‘கம்பி’
UPDATED : நவ 02, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
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சென்னை: சாலிகிராமத்தில், 2023 ஜன., 28ல் கஞ்சா விற்ற விஜயராகவபுரம் 4வது தெருவைச் சேர்ந்த பிரபாகரன், 36, நண்பர் சந்தோஷ், 26, வீடுகளில் கே.கே.நகர் போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
1.15 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து இருவரையும் கைது செய்தனர். வழக்கு நிலுவையில் இருந்தபோது பிரபாகரன் உயிரிழந்தார். சந்தோஷுக்கு ஓராண்டு கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும், 2,000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து, சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி டி.மலர்வாலண்டினா – எப்போது?– உத்தரவிட்டார்.