வங்கியை ஏமாற்றி ரூ.15 லட்சம் கடன் பெற்றவருக்கு ‘கம்பி’
வங்கியை ஏமாற்றி ரூ.15 லட்சம் கடன் பெற்றவருக்கு ‘கம்பி’
UPDATED : அக் 17, 2026 06:21 PM
ADDED : அக் 17, 2026 06:18 PM
UPDATED : அக் 17, 2026 06:21 PM ADDED : அக் 17, 2026 06:18 PM
சென்னை: ‘போலி பத்திரம் கொடுத்து, சென்ட்ரல் வங்கியில், 15 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில், மருந்து பொருட்கள் விற்பனை பிரதிநிதிக்கு ஓராண்டு சிறை விதித்து, எழும்பூர் சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை, அமைந்தகரை கம்பர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சேதுராமன். இவர், அண்ணா நகரைச் சேர்ந்த உமாபதி மற்றும் செல்லப்பிள்ளை ஆகியோருடன் இணைந்து, ‘சி.டி.எஸ்., கார்ப்பரேஷன்’ என்ற மருந்துப் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் நிறுவனத்தில் பங்குதாரராக செயல்பட்டு வந்தார்.
நிறுவன வளர்ச்சிக்காக, உமாபதிக்கு சொந்தமான நிலத்தின் பத்திரம், சென்ட்ரல் வங்கியின் அமைந்தகரை கிளையில், 2004ல் அடமானம் வைத்து, 15 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றனர்.
அந்த பத்திரம் போலி என்பது, பதிவுத்துறை அலுவலகம் வாயிலாக தெரியவந்தது. இந்த மோசடியால், வங்கிக்கு 21.66 லட்சம் ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு வங்கி மோசடி புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார், சேதுராமன் உட்பட மூவர் மீது வழக்கு பதிந்தனர்.
இந்த வழக்கு, எழும்பூர் மத்திய குற்றப்பிரிவு வழக்குகளின் பிரத்யேக விசாரணைக்கான கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது.
வழக்கை விசாரித்த, நீதிபதி சுப்ரமணி, மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதாகக் கூறி, உமாபதிக்கு ஓராண்டு சிறை மற்றும் 2,000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டார். வழக்கு நிலுவையில் இருந்தபோது சேதுராமன், செல்லப்பிள்ளை உயிரிழந்ததால், அவர்கள் வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர்.