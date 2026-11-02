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மலேஷியாவிலிருந்து ரூ.4.80 கோடி கஞ்சா கடத்தி வந்த பெண் கைது
மலேஷியாவிலிருந்து ரூ.4.80 கோடி கஞ்சா கடத்தி வந்த பெண் கைது
ADDED : நவ 01, 2026 08:56 PM
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சென்னை: மலேஷியாவில் இருந்து சென்னைக்கு, 4.80 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள கஞ்சாவை கடத்தி வந்த, 32 வயது பெண் பயணி சிக்கினார்.
மலேஷியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து, தனியார் பயணியர் விமானம் ஒன்று இன்று (நவ.,1), சென்னை விமான நிலையம் வந்தது.
விமானத்தில் இருந்து சந்தேகப்படும்படியாக வந்த, சென்னையை சேர்ந்த 32 வயது பெண்ணின் உடமைகளை போலீசார் சோதனை செய்தனர்.
‘ட்ரை ப்ரூட்ஸ்’ பார்சல்களுக்கு நடுவே, 4.80 கிலோ, ‘ஹைட்ரோபோனிக்’ என்ற வகை கஞ்சா கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. அவற்றின் சர்வதேச மதிப்பு 4.80 கோடி ரூபாய். சுற்றுலா விசாவில் சென்று மறு நாளே வந்து கைதான பெண், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.