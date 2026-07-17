/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ தலைமை செயலகத்தில் தீக்குளிக்க பெண் முயற்சி
ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:41 AM
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சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அஞ்சலை அம்மாள், 45, சென்னை தலைமை செயலகத்தின் முதல்வர் தனிப்பிரிவில் நேற்று மதியம் மனு அளித்து வெளியே வந்தார். திடீரென மண்ணெண்ணெய் தன் மீது ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார்.
அங்கிருந்த போலீசார், அவரை தடுத்து நிறுத்தினர். அவரது மகள் மகாலட்சுமி, பிளஸ்- 1 படித்தபோது தேள் கடித்து இறந்தார். அப்போது அவரது மற்றொரு மகன் ராஜாவுக்கு அரசு வேலை வழங்குவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது வரை வழங்காததால், அவர் தீக்குளிக்க முயன்றார்.