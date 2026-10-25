பாம்பு கடித்து பெண் உயிரிழப்பு

ADDED : அக் 24, 2026 03:47 PM
ஆவடி: பட்டாபிராமில் பாம்பு கடித்து, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ரேகா, 42 என்ற பெண், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
பட்டாபிராம், வள்ளலார் நகர், எட்டாவது தெருவைச் சேர்ந்தவர் மனோகரன், 45; கார்பெண்டர். இவரது மனைவி ரேகா, 42. இந்த தம்பதிக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.
நேற்று (அக்.,23) காலை வீட்டின் கதவு அருகே நின்று வேலை செய்து கொண்டிருந்த ரேகாவின் இடது பாதத்தில் ஏதோ கடித்துள்ளது. இதனால், அவர் மயங்கி விழுந்தார்.
அக்கம்பக்கத்தினர் அவரை மீட்டு, ஆவடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், பாம்பு கடித்ததை உறுதி செய்தனர். பாம்பு கடிக்கான தடுப்பு ஊசி செலுத்தி, உரிய சிகிச்சை அளித்தனர்.
தொடர்ந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த ரேகா, இன்று (அக்.,24) அதிகாலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து, ஆவடியைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் தரணிதரன், 62, கூறியதாவது:
ஆவடி அரசு பொது மருத்துவமனையில், ஐந்தரை ஆண்டுகளில் பாம்பு கடிக்கு, 42 பேர் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். இம்மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு தேவையான மருத்துவர்கள் இல்லாததால், பாம்பு கடியால் பாதிக்கப்படுவோர், மேல் சிகிச்சைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர்.
போக்குவரத்து நெரிசலால் அங்கு செல்ல ஒரு மணி நேரம் ஆகிவிடுவதால், நோயாளிகளின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுகிறது.
எனவே, ஆவடி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு தேவையான மருத்துவ கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த அரசு முன்வர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.