அம்மா உணவகத்தில் சாப்பிட சென்றவர் மீது கொதிக்கும் சாம்பாரை ஊற்றிய பெண் ஊழியர்
அம்மா உணவகத்தில் சாப்பிட சென்றவர் மீது கொதிக்கும் சாம்பாரை ஊற்றிய பெண் ஊழியர்
ADDED : நவ 21, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:37 PM
பெரம்பூர்: அம்மா உணவகத்திற்கு தினமும் உணவு தயாரிப்பதற்கு முன்பே வந்து உணவு கேட்ட காய்கறி வியாபாரி மீது கொதிக்கும் சாம்பாரை ஊற்றிய பெண் ஊழியர் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
திரு.வி.க.நகர் மண்டலத்திற்குட்பட்ட பெரம்பூர் தீட்டித்தோட்டம், 67 வது வார்டில் அம்மா உணவகம் உள்ளது. இங்கு அதேபகுதியை சேர்ந்த தள்ளுவண்டியில் காய்கறி வியாபாரம் செய்யும் ராஜேஷ், 19 என்பவர் இன்று (நவ.,21) காலை 8:30 மணியளவில் காலை உணவு சாப்பிட சென்றுள்ளார்.
அங்கு திரு.வி.க.நகரை சேர்ந்த உதயபானு, 50 என்பவர் உணவக ஊழியராக வேலை பார்க்கிறார். இட்லி, பொங்கல் கேட்ட ராஜேசிடம், ‛தினமும் சீக்கிரமாக வந்து தொல்லை செய்கிறாய்’ என திட்டி வாக்குவாதம் செய்துள்ளார்.
வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், உதயபானு கொதிக்கும் சாம்பாரை எடுத்து, ராஜேசின் முகத்தில் ஊற்றியதாக கூறப்படுகிறது.
அங்கிருந்தவர்கள் ராஜேசை பெரியார் நகர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். தீக்காயங்களுடன் ராஜேஷ் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.அவர் அளித்த புகாரின் பேரில், திரு.வி.க.நகர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.