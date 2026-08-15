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மெரினாவில் இறந்து கிடந்த மூதாட்டி

மெரினாவில் இறந்து கிடந்த மூதாட்டி

ADDED : ஆக 14, 2026 09:22 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 09:22 PM

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மெரினா: மெரினா குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பு அலுவலகம் எதிரே, மணற்பரப்பில் நேற்று காலை மூதாட்டி ஒருவர் இறந்து கிடந்துள்ளார். தகவலறிந்து வந்த மெரினா போலீசார், உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். இறந்தவர் குறித்து விசாரித்தில், திருவல்லிக்கேணி ஆரிமுத்து தெருவைச் சேர்ந்த மச்சகாந்தி, 75 என்பது தெரிய வந்தது.

பிரேத பரிசோதனைக்கு பின் இறப்பிற்கான காரணம் குறித்து தெரியவரும் என, போலீசார் தெரிவித்தனர்.

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