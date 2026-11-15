குழந்தைகளுக்கு கஞ்சா விற்ற பெண்ணுக்கு நிபந்தனை ஜாமின்
குழந்தைகளுக்கு கஞ்சா விற்ற பெண்ணுக்கு நிபந்தனை ஜாமின்
UPDATED : நவ 15, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:10 PM
சென்னை: ஆர்.கே.நகரில் குழந்தைகளுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்ய முயன்றாக கைதான வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பெண்ணிற்கு, நிபந்தனை ஜாமின் வழங்கி, சென்னை ‘போக்சோ’ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை, ஆர்.கே.நகரைச் சேர்ந்தவர் நித்யா, 39. இவர், அப்பகுதி சிறுவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்வதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. சோதனையில், நித்யாவிடம் 150 கிராம் கஞ்சாவை, ஆர்.கே.நகர் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
இதையடுத்து, சிறார் நீதி சட்டம் மற்றும் போதைப் பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ், நித்யா கைது செய்யப்பட்டு, அக்., 17ம் தேதி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்நிலையில், ஜாமின் கோரி அவர் தாக்கல் செய்த மனு, சென்னை ‘போக்சோ’ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.பத்மா முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, ‘வழக்கில் அறிவியல் பூர்வமான விசாரணையை தவிர, பிற விசாரணைகள் முடிவடைந்ததை சுட்டிக்காட்டி ஜாமின் வழங்கினார்.
‘மேலும், நித்யா தினமும் மாலை 5 மணிக்குள், ஆர்.கே.நகர் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டும். தலைமறைவாகக் கூடாது. சாட்சிகளை கலைக்கக் கூடாது’ என்ற நிபந்தனைகளுடன் ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.