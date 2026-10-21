வெளியே அழைத்து செல்லாததால் 8வது மாதத்தில் பெண் தற்கொலை
வெளியே அழைத்து செல்லாததால் 8வது மாதத்தில் பெண் தற்கொலை
ADDED : அக் 21, 2026 12:14 AM
சிட்லப்பாக்கம்: ஆயுத பூஜை விடுமுறையின்போது வெளியே அழைத்துச் செல்லாததால் ஏற்பட்ட மனவருத்தத்தில், திருமணமாகி எட்டு மாதங்களே ஆன இளம்பெண் துாக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
குரோம்பேட்டையை அடுத்த நெமிலிச்சேரி, பாத்திமா நகரைச் சேர்ந்தவர் ஜெகதீசன், 28. இவர், பல்லாவரத்தில் உள்ள தனியார் கூரியர் நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறார். இவரது மனைவி அருணா, 26. இவர்களுக்கு திருமணமாகி எட்டு மாதங்கள் ஆகின்றன.
இந்நிலையில், ஆயுத பூஜை விடுமுறையின்போது, தன்னை வெளியே அழைத்துச் செல்லுமாறு அருணா, கணவரிடம் கேட்டுள்ளார். அதற்கு, நண்பருடன் வெளியே செல்லப் போவதாக ஜெகதீசன் கூறியுள்ளார். இதனால், இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
பின், ஜெகதீசன் தன் நண்பருடன் வெளியே சென்றுள்ளார். அதன்பின், வீட்டுக்குத் திரும்பி வந்தபோது, அருணா துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்தது தெரியவந்தது. தகவலறிந்த சிட்லப்பாக்கம் போலீசார், சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அருணாவுக்கு திருமணமாகி எட்டு மாதங்களே ஆவதால், தாம்பரம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.