வாலிபர் மீது பொய் வழக்கு பதிவு செய்த பெண் இன்ஸ்., கான்ஸ்டபிள் சஸ்பெண்ட்
வாலிபர் மீது பொய் வழக்கு பதிவு செய்த பெண் இன்ஸ்., கான்ஸ்டபிள் சஸ்பெண்ட்
UPDATED : நவ 15, 2026 09:40 PM
ADDED : நவ 15, 2026 09:34 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 09:40 PM ADDED : நவ 15, 2026 09:34 PM
சென்னை: தொழிலதிபரிடம், 5.50 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டு, வாலிபர் மீது பொய்யாக, ‘போக்சோ’ வழக்குப்பதிவு செய்த, இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலட்சுமி, 54, போலீஸ்காரர் வசந்த் ராஜா, 36 ஆகியோர் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டனர்.
ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் சுரேஷ் கண்ணன், 40; தொழில் அதிபர். சென்னையில் வசித்து வரும் இவர், திருமணம் செய்வதற்காக, ‘ஆன்லைன்’ வாயிலாக வரன் தேடி வந்தார்.
அப்போது, கடலுார் மாவட்டம் நெய்வேலியை சேர்ந்த, 28 வயது பெண் அறிமுகமானார். இருவரும் மொபைல் போனில் பேசி வந்தனர். அப்போது, சுரேஷ் கண்ணன், தன்னை விட வயது அதிகமானவர் என்பதை, அந்தப் பெண் அறிந்தார்.
இதனால், திருமணத்திற்கு மறுப்பு தெரிவித்ததுடன், அவருடன் பேசுவதையும் நிறுத்தி விட்டார். ஆத்திரமடைந்த சுரேஷ் கண்ணன், தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி அப்பெண்ணிற்கு தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார்.
இந்த விவகாரம், சென்னை அயப்பாக்கத்தில் தங்கி, தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வரும் அப்பெண்ணின் தம்பி ஸ்ரீராம், 23 என்பவருக்கு தெரிய வந்துள்ளது.
அவர், சுரேஷ் கண்ணனை தொடர்பு கொண்டு, இனி என் அக்காவுக்கு தொல்லை கொடுத்தால் போலீசில் புகார் அளிப்போம் என்று கூறியுள்ளார். இதனால், திருமணம் செய்ய மறுத்த பெண்ணையும், அவரது தம்பி ஸ்ரீராமையும் பழி வாங்க, சுரேஷ் கண்ணன் சதி திட்டம் தீட்டினார்.
இதுபற்றி, சென்னை திருமங்கலம் சட்டம் ஒழுங்கு காவல் நிலையத்தில் கான்ஸ்டபிளாக பணிபுரியும் வசந்த்ராஜா,32 என்பவரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இருவரும் சேர்ந்து, ஸ்ரீராமை, குழந்தைகளை பாலியல் வன்முறையில் இருந்து காப்பாற்றும், ‘போக்சோ’ சட்டத்தில் சிக்க வைக்க முடிவு செய்துள்ளனர். இதற்காக, சமீபத்தில், சென்னை புழல் பகுதியில் போக்குவரத்தை மறித்து போதையில் ரகளை செய்த, 17 வயது சிறுமியை சந்தித்துள்ளனர்.
எப்படியாவது, ஸ்ரீராமை காதல் வலையில் வீழ்த்த வேண்டும். இதற்காக, ஆறு லட்சம் ரூபாய் தருவதாக கூறியுள்ளனர். அவர்கள் சொன்னபடி, அச்சிறுமியும், தோழியுடன் சேர்ந்து, ஸ்ரீராமுக்கு வலை வீசியுள்ளனர்.
சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள வணிக வளாகத்திற்கு அவரை வரவழைத்துள்ளனர். அப்போது, ஸ்ரீராம், தன்னிடம் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக, சென்னை திருமங்கலம் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
இதன் பின்னணியில், சுரேஷ் கண்ணன், வசந்த்ராஜா ஆகியோர் இருந்துள்ளனர். இவர்கள், திருமங்கலம் மகளிர் காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலட்சுமியிடம், 5.50 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்து, ஸ்ரீராம் மீது, பொய்யாக, ‘போக்சோ’ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்ய வைத்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்ததால், நெய்வேலியை சேர்ந்த பெண், சுரேஷ் கண்ணன் மீது அங்குள்ள காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
போலீசார் சுரேஷ் கண்ணனை கைது செய்து விசாரித்த போது தான், மொத்த உண்மையும் தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து, சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்படி, தற்போது காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலட்சுமி, கான்ஸ்டபிள் வசந்த்ராஜா ஆகியோர் நேற்று ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டனர். இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்யவும் முடிவு செய்துள்ளனர்.