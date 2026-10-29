பைக் டாக்ஸியில் பயணித்த மூதாட்டி கார் மோதி பலி

UPDATED : அக் 28, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:14 PM
பரங்கிமலை: பைக் டாக்ஸியில் கார் மோதிய விபத்தில், பலத்த காயமடைந்த 72 வயது மூதாட்டி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
மதுரவாயல், ருக்மணி நகரைச் சேர்ந்தவர் பிரதாப். இவரது மனைவி லீலா, 72. கடந்த, 25ம் தேதி காலை, ராமாபுரத்தில் நடக்கும் யோகா வகுப்பில் பங்கேற்க, ‘ஊபர்’ செயலி வாயிலாக பைக் டாக்ஸி வரவழைத்துள்ளார்.
அதில், ராமாபுரம் அருகே சென்றபோது, எதிரில் வேகமாக வந்த ‘ஹோண்டா அமேஸ்’ கார், பைக் மீது மோதியது. இதில், பின்னால் அமர்ந்து வந்த லீலா, சாலையில் விழுந்ததில் பலத்த காயமடைந்தார்.
அவ்வழியாக வந்தவர்கள் அவரை, அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு உயிரிழந்தார்.
விபத்து குறித்து பரங்கிமலை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.