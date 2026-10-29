நகைகளை அடகு வைப்பதாக கூறி ரூ.44 லட்சத்துடன் ஓடிய பெண் கைது
நகைகளை அடகு வைப்பதாக கூறி ரூ.44 லட்சத்துடன் ஓடிய பெண் கைது
UPDATED : அக் 28, 2026 08:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:24 PM
திருவொற்றியூர்: தங்க நகைகளை மறு அடகு வைப்பதாக கூறி, 44.67 லட்சம் ரூபாயுடன் தலைமறைவான காயத்ரி, 24, என்ற பெண்ணையும், அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த பிரவீன்குமார், 30, என்ற தனியார் நிதி நிறுவன கிளை மேலாளரையும், போலீசார் கைது செய்தனர்.
மணலிபுதுநகரைச் சேர்ந்த காயத்ரி, 24, குரோம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் 51 சவரன் நகைகளை அடகு வைத்துள்ளார்.
அந்த நகைகளை மீட்டு, திருவொற்றியூரில் உள்ள தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் மறு அடகு வைக்க திட்டமிட்டுள்ளார். அதற்காக, அந்நிறுவன கிளை மேலாளர் பிரவீன்குமாரிடம், ஏற்கனவே அடகு வைத்த நகைகளுக்கான ஆவணங்களை காண்பித்துள்ளார்.
இதையடுத்து திருவொற்றியூர் நிதி நிறுவனம், கடந்த ஜூலை மாதம், 44.67 லட்சம் ரூபாயை, காயத்ரியின் வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பியது. ஆனால், நகைகளை மீட்காமல் அவர் தலைமறைவானார்.
இதுகுறித்து புகாரை விசாரித்து வந்த திருவொற்றியூர் போலீசார், காயத்ரி, அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த கிளை மேலாளர் பிரவீன்குமார், 25, ஆகிய இருவரையும், நேற்று கைது செய்தனர். இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய ராதாகிருஷ்ணன் என்பவரை, தேடி வருகின்றனர்.