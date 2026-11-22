ADDED : நவ 21, 2026 04:57 PM
குன்றத்துார்: பரணிபுத்துாரில் கள்ளக்காதலனால் கத்தியால் குத்தப்பட்ட கஸ்துாரி, 32, என்ற பெண் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று (நவ.,21) இறந்தார்.
குன்றத்துார் அருகே பரணிபுத்துார், பெரிய கொளுத்துவான்சேரியை சேர்ந்தவர் கஸ்துாரி. கணவரை பிரிந்து இரு குழந்தைகளுடன் வசித்து வந்தார். இவருக்கு அதே பகுதியை சேர்ந்த டைல்ஸ் ஒட்டும் வேலை செய்து வந்த சம்பத், 38, என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கஸ்துாரி வீட்டில் சம்பத் அடிக்கடி வந்து தங்கியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், சம்பத்துடன் பழகுவதை கஸ்துாரி தவிர்த்துள்ளார். கடந்த 12ம் தேதி கஸ்துாரி வீட்டிற்கு சென்ற தகராறு செய்த சம்பத் அவரை கத்தியால் குத்தி தப்பி சென்றார்.
ரத்தவெள்ளத்தில் மயங்கி கிடந்த கஸ்துாரியை அப்பகுதியில் இருந்தவர்கள் மீட்டு ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
மாங்காடு போலீசார் சம்பத்தை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்நிலையில் இன்று காலை கஸ்துாரி இறந்தார். இதையடுத்து மாங்காடு போலீசார் இந்த வழக்கை, கொலை வழக்காக பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.