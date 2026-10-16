தலைமைச் செயலகம் முன் தீக்குளிக்க முயன்ற பெண்

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ADDED : அக் 15, 2026 11:54 PM
சென்னை: காதலித்து ஏமாற்றியவர் மீது புகார் அளித்தும், போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்காததால் விரக்தியடைந்த, 26 வயது பெண், தன் குழந்தையுடன் தலைமைச் செயலகம் முன் தீக்குளிக்க முயன்றார்.
மடிப்பாக்கத்தை சேர்ந்த 26 வயதுடைய பெண், நேற்று மாலை தன் ஒன்றரை வயது குழந்தை மற்றும் தாயுடன், ராஜாஜி சாலையில் உள்ள தலைமைச் செயலகம் வந்தார்.
அப்போது, மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார். பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார், அவரை தடுத்து நிறுத்தி மீட்டனர்.
விசாரணையில், வாலிபர் ஒருவர் காதலிப்பதாகக் கூறி, குழந்தை தந்துவிட்டு, திருமணம் செய்யாமல் ஏமாற்றியதும், போலீசில் புகார் அளித்தும், நடவடிக்கை எடுக்காததால் தீக்குளிக்க முயன்றதும் தெரிய வந்தது.
போலீசார் அப்பெண்ணை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அப்பெண் நடவடிக்கை ஏதும் எடுக்க வேண்டாம் என்று கூறி, சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பினர்.