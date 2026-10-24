/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/குடிநீர் கேட்டு பெண்கள் மறியல்
UPDATED : அக் 10, 2026 12:08 AM
ADDED : அக் 10, 2026 12:06 AM
அ நிறம் | அளவு
மூவரசம்பட்டு:
ஒரு வாரமாக குடிநீர் வழங்காத ஊராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து, திரிசூலம் பகுதியில் பெண்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திரிசூலம் உழைப்பாளர் நகரில் மின் மோட்டார் பழுதால் குடிநீர் வினியோகம் ஒரு வாரமாக தடைபட்டுள்ளது.
இதனால் 50க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் காலி குடங்களுடன் ஊர்வலமாக சென்று, ஊராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து, மூவரசம்பட்டு பிரதான சாலையில், நேற்றிரவு 8:00 மணியளவில் மறியல் போராட்டம் நடத்தினர்.