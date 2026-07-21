தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/﻿ வீடு கோரி குழந்தைகளுடன் பெண்கள் தலைமை செயலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம்; போலீஸ் அதிகாரி மிரட்டியதாக குற்றச்சாட்டு

﻿ வீடு கோரி குழந்தைகளுடன் பெண்கள் தலைமை செயலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம்; போலீஸ் அதிகாரி மிரட்டியதாக குற்றச்சாட்டு

﻿ வீடு கோரி குழந்தைகளுடன் பெண்கள் தலைமை செயலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம்; போலீஸ் அதிகாரி மிரட்டியதாக குற்றச்சாட்டு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:09 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:09 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: பெரியமேடு பகுதியை சேர்ந்த பெண்கள், இலவச வீடு கோரி, தங்கள் குழந்தைகளுடன் தலைமைச் செயலகம் முன் நேற்று, ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போலீஸ் உதவி கமிஷனர் மிரட்டும் வகையில் பேசியதாக, அப்பெண்கள் குற்றம் சாட்டினர்.

சென்னை, பெரியமேடு பகுதியை சேர்ந்த, 60க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர், தங்கள் குழந்தைகளுடன், நேற்று தலைமைச் செயலகம் முன், திடீர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுப்பட்டனர்.

சலசலப்பு பல ஆண்டுகளாக சாலையோரம் வசித்து வரும் தங்களுக்கு, நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

அங்கு வந்த போலீசாரிடம், முதல்வரை சந்திக்க அனுமதி கோரினர். போலீசார் மறுத்ததும், அவர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, அங்கு வந்த போலீஸ் உதவி கமிஷனர் ரமேஷ்பாபு, மிரட்டும் வகையில் பேச, அவருடன் பெண்கள் வார்த்தை போரில் ஈடுபட்டதால், அங்கு சலசலப்பு ஏற்பட்டது.

அவர்களை சமாதானம் செய்த போலீசார், மூன்று பெண்களை மட்டும், பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனை சந்திக்க அழைத்து சென்றனர். மூவரும் வீடு கேட்டு, அமைச்சரிடம் மனு அளித்தனர்.

இதுகுறித்து, ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் கூறியதாவது:

சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகை அருகே உள்ள பெரியமேடு பகுதியில், 20 ஆண்டுக்கும் மேலாக, சாலையோரம் வசித்து வருகிறோம்.

உறுதி எங்களுக்கு இலவச வீடு வழங்க வேண்டும் என, தி.மு.க., ஆட்சியில், பல முறை முதல்வர் தனிப்பிரிவில் மனு கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

புதிதாக முதல்வர் விஜய் பொறுப்பேற்ற பின், மீண்டும் முதல்வர் தனிப்பிரிவு உட்பட பல்வேறு இடங்களில், மனு அளித்து உள்ளோம். எங்களுக்கு இலவச வீடு வழங்கவில்லை.

எனவே, முதல்வரை சந்தித்து மனு அளிக்க, குழந்தைகளுடன் வந்தோம். போலீஸ் அதிகாரி ரமேஷ்பாபு, எங்களை தரக்குறைவான வார்த்தைகளில் பேசினார். மற்ற போலீசார் எங்களை சமாதனம் செய்தனர்.

பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் மனு அளித்து உள்ளோம். மூன்று மாதத்திற்குள் வீடு வழங்கப்படும் என, அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us