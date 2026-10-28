மழையால் சேதமான சாலைகளை சீரமைக்கும் பணி தொடக்கம்

UPDATED : அக் 27, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:36 PM
சென்னை: சென்னையில் பெய்த மழையால் சேதமடைந்த சாலைகளில் சீரமைப்பு பணிகள், நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழகத்தில் வடகிழக்க் பருவமழை தொடங்கியுள்ளதால், சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் விட்டு விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களை சீரமைத்தல், மழைநீர் வடிகாலை பராமரித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை, நெடுஞ்சாலை துறை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அண்ணாசாலையில் ஸ்பென்சர் பிளாசா அருகே, வடிகால் பணிகளுடன் சாலை சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகின்றன. அதேபோல், அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகிலுள்ள சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களை சீரமைக்கும் பணிகளும் நடந்து வருகிறது.
ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் சீரமைக்கப்பட்டுள்ள சாலை முழுமையாக புதுப்பிக்கப்பட்டு, போக்குவரத்துக்கு ஏற்ற வகையில் தயார்படுத்தி வருவதாக, நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.