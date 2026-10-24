நிதி ஆலோசகரை தற்கொலைக்கு துாண்டிய வழக்கில் ‘யூ டியூபர்’ ஜேசன் சாமுவேல் கைது
நிதி ஆலோசகரை தற்கொலைக்கு துாண்டிய வழக்கில் ‘யூ டியூபர்’ ஜேசன் சாமுவேல் கைது
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 11:14 PM
சென்னை: ‘இன்ஸ்டா’வில் நிதி ஆலோசனை வழங்கி வந்த ஹரீஷ், 26 என்பவரை தற்கொலைக்கு துாண்டிய வழக்கில், ‘யூ டியூபர்’ ஜேசன் சாமுவேல், 30, என்பவர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.
புதுச்சேரியைச் சேர்ந்தவர் ஹரீஷ், 26. இவர், இ.சி.ஆர்., கானத்துாரில் வா டகை வீட்டில் தங்கி, ‘ஹரீஷ் கேபிட்டல் அண்ட் டிஜிட்டல் சர்வீஸ்’ என்ற பெயரில், ‘யூ டியூப்’பில் நிதி ஆலோசனை வழங்கி வந்தார்; இவரது சேனலை, 13 லட்சர் பேர் பின்தொடர்ந்தனர்.
இவரது பதிவை மையமாக வைத்து, புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த ஜேசன் சாமுவேல், என்பவர், ‘டார்க் வேர்ல்டு ஆப் பைனான்ஸ் இன்ப்ளூயன்சர்ஸ்’ என்ற தலைப்பில், யூ டியூப் சேனலில் ஹரீஷுக்கு எதிராக அவதுாறு பரப்பும் விதமாக விமர்சித்து வந்துள்ளார். நேரடியாக பணம் கேட்டு மிரட்டியும் உள்ளார்.
இந்த நிலையில், ஹரீஷின் யூ டியூப் சேனல் முடக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மனமுடைந்த ஹரீஷ், 20ம் தேதி வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.கானத்துார் போலீசார் விசாரித்தனர்.
த ற்கொலை க்கான காரணம் குறித்து, ஹரீஷ் பேசிய வீடியோ பதிவும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
ஹரீஷின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், அவதுாறு வீடியோ வெளியிட்டு தற்கொலைக்கு துாண்டியதாக வழக்கு பதிந்த போலீசார், நேற்று யூ டியூபர் ஜேசன் சாமுவேலை கைது செய்தனர்.