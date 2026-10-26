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திருநங்கையிடம் சில்மிஷம் சேத்துப்பட்டு வாலிபர் கைது
திருநங்கையிடம் சில்மிஷம் சேத்துப்பட்டு வாலிபர் கைது
ADDED : அக் 25, 2026 09:47 PM
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சேத்துப்பட்டு: சேத்துப்பட்டில் நள்ளிரவில் நடந்து சென்ற திருநங்கையை வழிமறித்து தாக்கி, சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்ட கமலேஷ், 23, என்ற வாலிபரை போலீசார் கைது செய்து, மூவரை தேடி வருகின்றனர்.
சேத்துப்பட்டு, பிருந்தாவனம் தெருவைச் சேர்ந்தவர் நதியா, 29; திருநங்கை. நேற்று (அக்.,24) நள்ளிரவு மங்களபுரம் வழியாக நடந்து சென்றார். அப்போது, நான்கு பேர் அவரை வழிமறித்து தாக்கியுள்ளனர். பின், சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்த புகாரின்படி, சேத்துப்பட்டு போலீசார், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கமலேஷ் என்பவரை கைது செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள மூவரை தேடி வருகின்றனர்.