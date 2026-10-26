காதல் திருமணம் செய்த இளம்பெண் தற்கொலை

UPDATED : அக் 25, 2026 05:05 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:02 PM
ஓட்டேரி: தற்கொலை செய்து கொள்ள போவதாக கணவருக்கு மொபைல்போன் மூலம் வீடியோ காலில் கூறிவிட்டு, கோகிலா, 26, என்ற இளம்பெண் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
ஓட்டேரியைச் சேர்ந்த சங்கர் – அம்மு தம்பதியின் மகள் கோகிலா, 26, கடந்த மார்ச் மாதம் சந்தோஷ், 29, என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்துள்ளார். இந்நிலையில், சந்தோஷிற்கும், கோகிலாவிற்கும் இடையே அவ்வப்போது தகராறு ஏற்பட்டதாகவும், சந்தோஷை அவரது உறவினர்களுடன் பேசக்கூடாது என, கோகிலா கூறி வந்ததாகவும் தெரிகிறது.
நேற்று முன்தினம் இரவு சந்தோஷை மொபைல்போன் வீடியோ காலில் அழைத்த கோகிலா, ‘உடனே வீட்டிற்கு வரவில்லை என்றால், தற்கொலை செய்துவிடுவேன்’ எனக் கூறி அழைப்பை துண்டித்துள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சந்தோஷ் வீட்டிற்கு சென்று, உள்பக்கமாக தாழிடப்பட்ட கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, கோகிலா தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்தது தெரிந்தது.
தகவலறிந்து சென்ற ஓட்டேரி போலீசார், கோகிலாவின் உடலை மீட்டு, அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரிக்கின்றனர். திருமணமான ஏழே மாதத்தில் கோகிலா தற்கொலை செய்ததால், ஆர்.டி.ஓ., விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.