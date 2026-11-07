தாய்லாந்தில் இருந்து ரூ.5 கோடி கஞ்சா கடத்திய வாலிபர் கைது
தாய்லாந்தில் இருந்து ரூ.5 கோடி கஞ்சா கடத்திய வாலிபர் கைது
ADDED : நவ 04, 2026 08:08 PM
சென்னை: தாய்லாந்தில் இருந்து சென்னை விமான நிலையத்திற்கு, ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உயர்ரக கஞ்சா கடத்தி வந்த, 27 வயதான கேரள நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
தாய்லாந்து நாட்டின் தலைநகர் பாங்காக்கில் இருந்து, கோலாலம்பூர் வழியாக சென்னைக்கு, நேற்று (நவ.,3) அதிகாலை விமானம் ஒன்று வந்தது.
அப்போது, கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த, 27 வயது இளைஞர் ஒருவர், தாய்லாந்துக்கு சுற்றுலா சென்று சென்னை திரும்பினார்.
அவர் மீது, சுங்க துறை அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அவரது உடமைகளை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள் பாக்கெட்கள் இடையே, 5 கிலோ உயர்தர கஞ்சா இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதன் மதிப்பு ஐந்து கோடி ரூபாய்.
அவற்றை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், இளைஞரை கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
விசாரணையில், கேரளாவைச் சேர்ந்த பட்டதாரி இளைஞர் என்றும், வேலை கிடைக்காததால், ‘கமிஷன்’ தொகைக்கு ஆசைப்பட்டு, கடத்தலில் ஈடுபடுட்டதும் தெரியவந்தது.