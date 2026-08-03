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﻿ ரியல் எஸ்டேட் தரகரை வெட்டி கொலை செய்த வாலிபர் கைது 

﻿ ரியல் எஸ்டேட் தரகரை வெட்டி கொலை செய்த வாலிபர் கைது 

ADDED : ஆக 03, 2026 02:27 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 02:27 AM

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ஆவடி: ரியல் எஸ்டேட் தரகரை வெட்டிக் கொலை செய்த வாலிபர், நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.

ஆவடி அடுத்த பொத்துார், மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ், 39; ரியல் எஸ்டேட் தரகர். நேற்று முன்தினம் மாலை, பொத்துார், ஆலமரம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே, மது போதையில் நின்றிருந்தார்.

அங்கு வந்த மர்ம நபர், கத்தியால் சதீஷின் தலை மற்றும் கழுத்தில் சரமாரியாக வெட்டினார். ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

ஆவடி டேங்க் பேக்டரி போலீசார், உடலை கைப்பற்றி, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். விசாரணையில், இக்கொலையை செய்தது பொத்துார், மணிகண்டன் நகரைச் சேர்ந்த பரத், 20, என்பது தெரிந்து, போலீசார் அவரை நேற்று கைது செய்தனர். தன் பெரியப்பாவை தாக்கியதால், ஆத்திரத்தில் சதீஷை கொன்றதாக, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

போலீசார் கூறியதாவது:

கடந்தாண்டு திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேனர் வைப்பதில் சதீஷ் மற்றும் பரத் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த முன்விரோதத்தில் சதீஷ், சம்பவ நாளன்று பரத்தை வழிமறித்து வீண் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இதை பார்த்த பரத்தின் பெரியப்பா தவமணி, 60, சண்டையை தடுத்து, சதீஷை கண்டித்துள்ளார். அப்போது சதீஷ், தவமணியை தாக்கியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த பரத், வீட்டுக்கு சென்று கத்தி எடுத்து வந்து, சதீஷை கொலை செய்தார்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

விசாரணைக்கு பின், பரத்தை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர். கொலை செய்யப்பட்ட சதீஷ் மீது, செங்குன்றம் காவல் நிலையத்தில் கொலை, அடிதடி உட்பட ஏழு வழக்குகள் உள்ளன. பரத் மீது ஒரு குற்ற வழக்கு உள்ளது.

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