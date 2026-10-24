ரயிலில் அடிபட்டு வாலிபர் பலி உடலை ஒப்படைப்பதில் இழுபறி
ரயிலில் அடிபட்டு வாலிபர் பலி உடலை ஒப்படைப்பதில் இழுபறி
UPDATED : அக் 23, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM
கொருக்குப்பேட்டை: ரயிலில் அடிபட்டு வாலிபர் உயிரிழந்த வழக்கில், ஆதார் அட்டை இல்லாததால், உறவினரிடம் உடலை ஒப்படைப்பதில், இழுபறி நீடிக்கிறது.
கொருக்குப்பேட்டை, ஜெ.ஜெ.நகரைச் சேர்ந்தவர் மணி, 33; ஸ்டீல் பட்டறை ஊழியர். கடந்த 14ம் தேதி இரவு, வேலை முடித்து வீடு திரும்பிய போது, கொருக்குப்பேட்டை ரயில்வே கேட் அருகே, தண்டவாளங்களை கடக்க முயற்சித்துள்ளார்.
அப்போது, சென்ட்ரலில் இருந்து கும்மிடிப்பூண்டி நோக்கி சென்ற மின்சார ரயில் மோதி, பலத்த காயமடைந்தார்.
கொருக்குப்பேட்டை ரயில்வே போலீசார் மீட்டு, அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்தவர், நேற்று உயிரிழந்தார்.
இந்நிலையில், உயிரிழந்த மணிக்கு, ஆதார் அட்டை, பிறப்பு சான்றிதழ் போன்ற எந்தவொரு ஆவணமும் இல்லை. இதனால், உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்து, உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பதில், இழுபறி நீடித்து வருகிறது.