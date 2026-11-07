/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ரயிலில் அடிபட்டு வாலிபர் பலி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:20 PM
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பெரம்பூர்: பெரம்பூர் கேரேஜ் பகுதியில், இன்று (நவ.,6) தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற 30 வயது மதிக்கத்தக்க வாலிபர், ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்தார்.
திருப்பதியில் இருந்து ‘சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ்’ ரயில், இன்று மதியம் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. பெரம்பூர் கேரேஜ் ரயில் நிலையத்திற்கும், பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கும் இடையே வந்தபோது, தண்டவாளத்தை கடக்க முயற்சித்த, 30 வயது மதிக்கத்தக்க வடமாநில நபர், ரயிலில் அடிபட்டு துாக்கி வீசப்பட்டார். இதில், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
பெரம்பூர் ரயில்வே போலீசார், உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, உயிரிழந்த நபரின் அடையாளம் கண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.