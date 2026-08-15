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மதுபோதையில் தவறி விழுந்த வாலிபர் பலி

மதுபோதையில் தவறி விழுந்த வாலிபர் பலி

ADDED : ஆக 14, 2026 09:34 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 09:34 PM

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அம்பத்துார்: துாத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் தங்கராஜ், 23.

அம்பத்துார் புதுார், குமரன் ஒன்றாவது குறுக்கு தெருவில் தங்கி, தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு மது அருந்தி, வீட்டின் மூன்றாவது மாடியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி மீது அமர்ந்து அங்கேயே உறங்கியுள்ளார். அதிகாலை 1:30 மணியளவில் அங்கிருந்து தவறி விழுந்ததில், தலையில் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். புதுார் போலீசார், தங்கராஜ் உடலை கைப்பற்றி, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரிக்கின்றனர்.

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