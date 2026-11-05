தவறான ஊசியால் வாலிபர் இறப்பு? தனியார் மருத்துவமனை முற்றுகை!
தவறான ஊசியால் வாலிபர் இறப்பு? தனியார் மருத்துவமனை முற்றுகை!
UPDATED : நவ 02, 2026 05:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:54 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 05:59 PM ADDED : நவ 02, 2026 05:54 PM
கொடுங்கையூர்: ‘செவிலியர் செலுத்திய தவறான ஊசியால்தான் 26 வயதுடைய லோகேஷ் இறந்தார்’ எனக்கூறி, அவரது உறவினர்கள், மூலக்கடையில் தனியார் மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டனர்.
மாதவரம், பால்பண்ணை, மூலச்சத்திரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் குமார்; கட்டுமான நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். இவரது இளைய மகன் லோகேஷ், 26, தந்தைக்கு உதவியாக வேலை பார்த்து வந்தார்.
மது பழக்கத்திற்கு அடிமையான லோகேஷ், அதிலிருந்து மீள்வதற்காக, பெரம்பூர் அருகே மூலக்கடை பாத்திமா நர்ஸிங் மருத்துவமனையில், கடந்த மாதம் 29ல் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
நேற்று முன்தினம் லோகேஷுக்கு, மருத்துவமனை செவிலியர் ஒருவர் ஊசி செலுத்தினார். சிறிது நேரத்திலேயே அவருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டு, உடல்நிலை மோசமானது.
இதையடுத்து, அவரது தந்தை குமார், ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூலம், மாதவரத்தில் உள்ள மெரிடியன் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு மருத்துவர்கள் பரிசோதனையில், லோகேஷ் ஏற்கனவே இறந்தது தெரிந்தது.
அதிர்ச்சியடைந்த குமார் மற்றும் உறவினர்கள், லோகேஷின் உடலுடன் பாத்திமா மருத்துவமனையை இரவு முற்றுகையிட்டனர். செவிலியர்கள் தவறான ஊசி செலுத்தியதால் தான் லோகேஷ் இறந்தார் எனக்கூறி, ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
தகவலறித்து வந்த கொடுங்கையூர் போலீசார், அவர்களிடம் சமரசப்பேச்சு நடத்தினர். இதையடுத்து குமார், தவறான ஊசி செலுத்திய செவிலியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, புகார் அளித்தார். வழக்கு பதிவு செய்த போசார், லோகேஷ் உடலை, பிரேத பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.